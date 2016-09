Utzenfeld (vw). Über drei Tage hinweg luden Anna Lais und ihr Team vom Gasthaus „Eiche“ in Utzenfeld zum großen Schopffest ein. Denn das Gasthaus kann auf eine 130-jährige Geschichte zurückblicken. Und an allen drei Tagen war richtig viel los. Gefeiert was das Zeug hielt wurde beim Schopffest von Samstag bis Montag. Am Samstagabend war bereits mit der Gruppe „Blasmusikfieber“ sowie den „Partyburschen“ der alte Wagenbauschopf hinter dem Gasthaus richtig voll und die Stimmung bestens. Mit so vielen Besuchern hätte selbst Wirtin Anna Lais nicht gerechnet. Am Sonntag war dann bei bestem Wetter ebenfalls ein erfolgreicher und schöner Festtag. Zuerst spielte zum Frühschoppen der Musikverein Utzenfeld, mit dem die „Eiche-Wirts“, wie sie sich selbst nennen, besonders stark verbunden sind. Dann rockte die Band Mr. Bee den Schopf. In dieser Band sind drei von vier Musikern aus Utzenfeld und auch teilweise verwandt mit den Wirten. Mr. Bee sorgte für beste Unterhaltung und die Sonne trug ihr Übriges zur guten Stimmung bei. Während sich die Musiker den Schweiß von der Stirn reiben mussten, hatten es sich die zahlreichen Besucher im Schatten des Schopfes gemütlich gemacht. Anna Lais und ihr Team hatten alle Hände voll zu tun und bedienten in Jubiläums-T-Shirts. Geboten wurde eine reichhaltige Fest-Speisekarte. Tatkräftig unterstützt wurde das Eiche-Team von der Narrenzunft Utzenfeld, deren Vorsitzende Anna Lais ist. Nachdem der Männergesangverein Wieden sein Geburtstagsständchen gab, standen die Schwarzwaldkrainer als Höhepunkt des Jubiläumswochenendes auf dem Programm. Zahlreiche Fans dieser siebenköpfigen Band aus Löffingen waren auch von weiter her angereist. Anna Lais freute es, dass diese Fans nun auch ihr Gasthaus kennenlernen konnten. Jeder genoss den Abend mit Stimmungskrachern zum Mitmachen. Interessant war am Sonntag auch die Ausstellung zur Geschichte des Gasthauses und den Eiche-Wirten. Dabei konnten die Besucher auch Original-Pläne des Baus von 1885 sowie viele weitere alte Dokumente entdecken. Auch die Chronologie der Wirtsleute über vier Generationen war spannend. Man erfuhr, dass die Wirte-Tradition der Familie noch viel länger andauert. Denn die Geschichte begann bereits vor über 300 Jahren, damals noch in dem ehemaligen Gasthaus Wiese. Auch die Verbundenheit zu den Vereinen und zur Jagd wurde in der Ausstellung deutlich. Am Montagnachmittag wurde dann noch einmal gefeiert mit einem Handwerkerhock, ebenfalls umrahmt von Musik von den Chaibelochlärtschi sowie der Zeller Wildsaumusik. Das Jubiläumsfest war rundum gelungen. Alte Bekannte, Stammgäste und Freunde der Familie Lais kamen gerne und feierten mit. Doch das Jubiläumsjahr ist noch nicht vorbei. Alle weiteren Jubiläumstermine findet man im Internet unter www.gasthauseiche.de.