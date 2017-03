Schönau GVV votiert für neue Dreifeldhalle

Von Peter Schwendele

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) hat sich am Donnerstag einstimmig dafür ausgesprochen, eine neue Dreifeldhalle am Standort Bolzplatz unterhalb der Buchenbrandschule zu realisieren.

Schönau. Das Projekt wirft Kosten von rund sechs Millionen Euro auf. Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn sprach von einer „historischen Entscheidung“.

Vom Tisch ist damit die zweite im Raum stehende Variante, bei der für rund 4,4 Millionen Euro die alte Buchenbrandhalle saniert und eine Standardturnhalle erstellt worden wäre. Beide Möglichkeiten waren von der Verbandsverwaltung im Februar den Vertretern der GVV-Kommunen vorgestellt worden (wir berichteten ausführlich). In den vergangenen Wochen hatten die neun Gemeinderäte Zeit und Gelegenheit, sich mit Pro und Contra der Vorhaben intensiv auseinanderzusetzen.

Die Verbandsverwaltung hatte auch Schulen (Gymnasium, Gemeinschaftsschule und Buchenbrand-Grundschule) und Vereine (Stadtmusik Schönau, FC Schönau, TuS Schönau und Narrenzunft Schönau) angeschrieben und deren Meinung zu den beiden Varianten abgefragt. Ergebnis: Sowohl die drei Schulen als auch die vier Vereine sprachen sich für die Dreifeldhalle aus.

Zur Freude des Verbandsvorsitzenden folgte das Gremium einhellig der auch von der Verbandsverwaltung klar favorisierten Variante. „Das ist ein wegweisendes Zeichen“, sagte Schelshorn, der nun zügig in weiterführende Gespräche mit dem Regierungsfähigkeit und dem Landratsamt gehen will, um in Sachen Zuschüsse die Weichen zu stellen.

Beschlossen wurde in der Sitzung am Donnerstag auch der künftige Kostenschlüssel für Investition und Unterhalt der neuen Halle. Der von der Verwaltung vorgeschlagene einheitliche Kostenschlüssel (50 Prozent Schulsport / 50 Prozent Einwohner) wurde mehrheitlich akzeptiert. Dagegen stimmten die Gemeinden Aitern, Fröhnd und Schönenberg.

Michael Quast, Bürgermeister von Schönenberg, hätte in der Sitzung gern eine Aussprache über dieses Thema geführt, ebenso wie Aiterns Rathauschefin Sigrid Böhler, die anmerkte, in ihrem Gemeinderatsgremium sei heftig über den Punkt diskutiert worden. Der Verbandsvorsitzende sah indes keinen Anlass, die Thematik erneut zu vertiefen. Ohnehin sei Schönau die einzige Kommune, die bei der auf dem Tisch liegenden Lösung Nachteile habe, meinte Schelshorn.

Einstimmig beschlossen wurde, die Architektenleistungen für die Halle ohne vorherigen Planungswettbewerb auszuschreiben. Bauamtsleiter Klaus Steinebrunner erläuterte die Vorschriften: Demnach sind die Leistungen europaweit auszuschreiben, da man über dem bei 209 000 Euro festgesetzten Schwellenwert für eine öffentliche Vergabe liegt. Die Eignungs- und Zuschlagskriterien wurden in einer Bewertungsmatrix festgelegt. Der Planungsauftrag soll in der nächsten GVV-Sitzung vergeben werden.