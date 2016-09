Schönau. Für 53 Kinder aus den Gemeinden des oberen Wiesentals und aus Todtmoos begann vergangene Woche die gymnasiale Schullaufbahn mit einer feierlichen Einschulung. Der neue Schulleiter Jörg Rudolf, Bürgermeister Peter Schelshorn, die Elternbeiratsvorsitzende Carola Barbisch und der Vorsitzende des Vereins der Freunde des Gymnasiums, Eberhard Philipp, hießen die neuen Schüler und ihre Eltern in der Schulgemeinschaft herzlich willkommen. Der Schulleiter führte die Sextaner und ihre Eltern in die Besonderheiten des Gymnasiums ein. Aufgrund der Bildungsplanreform finden sich die neuen Fächer Basiskurs Medienbildung und BNT (Biologie, Naturwissenschaft, Technik) auf dem Stundenplan. Außerdem legt das Gymnasium besonderen Wert auf die verstärkte Förderung der Rechtschreibfähigkeiten des Nachwuchses, indem eine eigene Stunde dafür bereitgestellt wird. Vielfältige Methoden, die die Kinder beim Lernen unterstützen, werden in der Methodenstunde erarbeitet und das soziale Lernen steht im Mittelpunkt der wöchentlichen Klassenstunde. Um die Schüler darüber hinaus bei Problemen zu unterstützen, gibt es an der Schule ein umfangreiches Präventionskonzept. Die Schulsozialarbeiterin Kathrin Bauer ist zweimal wöchentlich als direkte Ansprechpartnerin für die Belange der Schüler da und die Unterstützung wird dabei von als Sozialtrainern ausgebildeten Lehrern ergänzt. Außerdem wird eine von Schülern durchgeführte Streitschlichtung angeboten. „Schule ist hier mehr als nur Unterricht“, sang der Schülerchor zu Beginn und zitierte damit einen grundlegenden Satz des Leitbilds des Gymnasiums. Die Schule ermöglicht kostenlose Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht sowie ein vielfältiges AG-Angebot, an dem alle Schüler teilnehmen können. Für alle, die über Mittag in der Schule bleiben, wird frisch gekocht. Dieses erfolgreiche Mensakonzept wird von der Stadt Schönau getragen und im Alltag von Schülern, Lehrern und Eltern unterstützt. Neben der Möglichkeit, sich vor und nach dem Unterricht in der Mensa und der Aula aufzuhalten, gibt es am Gymnasium auch den langjährig bewährten Aufenthaltsraum, der bereits ab etwa 6.45 Uhr zugänglich ist. Während die Schüler mit ihren Klassenlehrern Bretz und Kubowitz (5a) sowie Flamm und Ewers (5b) und den Klassenpaten aus der Jahrgangsstufe das Schulhaus erkundeten, konnten die Eltern bei Kaffee und Kuchen die Einschulung ausklingen lassen.