Schönau Haideck wird gepflegt

Sein Hauptaufgabengebiet sieht der Förderverein Klösterle in der Heimat- und Geschichtsforschung, wie Vorsitzende Christine Stiegeler in der Generalversammlung am Freitag deutlich machte.

Schönau (ue). Auch im vergangenen Jahr fanden im Klösterle mehrere Vorträge und Veranstaltungen statt. Sehr gut besucht waren eine Adventsausstellung sowie eine Silvesterparty.

Rückblick

Ein Beispiel dafür war der im Herbst veranstaltete Vortrag mit der Archäologin Maren Siegmann über eine mögliche frühe Besiedelung der nördlich von Schönau gelegenen Erhebung „Haideck“. Dieser Frage ging man auch bei Führungen nach. Doch was sich unter den zahlreichen Wallgräben rund um die markante Bergkuppe verbirgt, lässt sich wohl nur durch archäologische Ausgrabungen klären. Doch hierzu müssen die Behörden erst einmal grünes Licht erteilen. Gegebenenfalls will sich der Verein um Fördergelder für die weitere Erforschung des „Haideck“ bemühen.

Patenschaft „Haideck“

Vor geraumer Zeit hat der Förderverein Klösterle die Patenschaft für das 1,6 Hektar große Gelände übernommen. Dazu zählen Mäharbeiten und das Instandhalten der Wege. Im vergangenen Jahr haben die Vereinsmitglieder dort die Wegeschilder erneuert.

Historische Urkunden

Die Aufarbeitung historischer Urkunden, die teilweise aus dem Mittelalter stammen, macht nach Auskunft von Christine Stiegeler erkennbare Fortschritte, vor allem was das Transkribieren der Schriften angeht. Nun gehe es darum, die daraus gewonnen Informationen in einen historischen Kontext zu stellen, um mehr über die frühe Geschichte von Schönau zu erfahren.

Neue Übersichtstafel

Vor dem Klösterle wurde eine neue Übersichtstafel angebracht, die Gästen und Besuchern den Weg zu 16 historischen Gebäuden und Plätzen in Schönau aufzeigt. Zusätzliche Informationen liefert ein von Hildegard Seger entworfener Flyer. Außerdem hat man an drei Gebäuden zusätzliche Hinweisschilder angebracht.

Eine weitere Hinweis- und Wandertafel vor dem Klösterle möchte der Schwarzwaldverein aufstellen. Allerdings muss der genaue Standort – wie die Diskussion zeigte – erst noch geklärt werden.

Ausblick

Geplant ist für das kommende Jahr ein „Fest der Vereine“, mit dem ein möglichst breites Publikum erreicht werden soll. Da die Räumlichkeiten im Klösterle ebenfalls für Trauungen zur Verfügung stehen und auch vom Männergesangverein genutzt werden, hat sich die Stadt inzwischen bereit erklärt, eine Reinigungskraft zu stellen, an deren Kosten sich der Verein angemessen beteiligen wird. Ebenso will die Stadt die Innenräume im Klösterle mit neuen Lampen ausstatten, an deren Kosten sich der Verein beteiligen wird.

Kassenbericht

Erfreuliche Nachrichten gab es von Kassenverwalterin Greta Hierholzer. Das abgelaufene Jahr schloss mit einem Überschuss.

Förderverein Klösterle Schönau

158 Mitglieder

Vorsitzende Christine Stiegeler

Neustadtstraße 10

79677 Schönau

Tel. 07673/888435

E-Mail: christine.stiegeler@107inet.de

Homepage: www.kloesterle-schönau.de