Von Peter Schwendele

Neubau einer Mehrzweckhalle als Dreifachhalle für rund sechs Millionen Euro oder Sanierung der Buchenbrandhalle und Bau einer Standardturnhalle für zusammen rund 4,4 Millionen Euro – vor der Entscheidung für eine dieser beiden Varianten stehen die neun Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV). Über die Details informierte die Verwaltungsspitze des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau am Donnerstag.

Oberes Wiesental. Der Bürgersaal in Schönau war gefüllt mit Gemeinderäten aus den Verbandsgemeinden sowie Vertretern von Vereinen und Schulen, als Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn die aktuelle Lage und die Zukunftsaussichten der Thematik Halle erläuterte. „Wir müssen etwas tun“, sagte Schelshorn und ließ keinen Zweifel daran, dass die fast fünfzig Jahre alte Buchenbrandhalle in der jetzigen Form keine Zukunft mehr hat und der Verband nicht einmal der Pflichtaufgabe, den Schulsport zu sichern, gerecht werden kann.

In Frage kommen zwei Lösungen, die von Architekt Jürgen Moser vorgestellt wurden. Zum einen könnte man die Buchenbrandhalle für rund 2,5 Millionen Euro grundlegend sanieren und den zusätzlich benötigten Raum in Form einer kleinen Halle im Anschluss an den Pausenhof der Buchenbrandschule Richtung Bolzplatz schaffen (1,9 Millionen). Bei dieser Variante würde die Buchenbrandhalle zur Bundesstraße hin einen Anbau mit Foyer und Aufzug sowie an der Südseite einen weiteren kleinen Anbau für die Geräteunterbringung erhalten. Mit diesem Vorhaben, das der GVV als „Gesamtpaket“ betrachtet, war man in den letzen Jahren bereits zwei Mal bei den Zuschussgebern leer ausgegangen.

Aus diesem Grund hatte die Verbandsverwaltung die Alternative prüfen lassen, ob der Neubau einer Mehrzweckhalle als Dreifachhalle am Standort Bolzplatz unterhalb der Buchenbrandschule realisiert werden kann. Dies funktioniert, indem der Geländeversprung zwischen Pausenhof und Bolzplatz genutzt wird. Architekt Moser legte dar, das die untere Ebene der neuen Halle vom Schulhof aus zugängig sein würde, während die obere Ebene vom Gehweg entlang der Bundesstraße erreicht werden könnte. Die Dreifeldhalle mit einer Fläche von 1215 Quadratmetern würde gewährleisten, dass alle Sportarten wettbewerbsgerecht durchgeführt werden können. Zum anderen sei durch die Abtrennungsmöglichkeiten eine Vielzahl von parallelen beziehungsweise alternativen Nutzungen möglich. Eingeplant sind bisher eine feste Bühne und eine ausziehbare Tribüne. Mit dem Neubau würde etwa ein Drittel des Bolzplatzes wegfallen, sagte Moser, der betonte, dass es sich bei dem vorliegenden Modell um eine „längst nicht ausdiskutierte Vorplanung“ handle.

Parallel zu der Entwicklung dieser Variante wurde mit dem Regierungspräsidium Freiburg (RP) ein Gespräch über die Chancen der Realisierung eines der Vorhaben und der Fördermöglichkeiten geführt. Verbandsvorsitzender Schelshorn berichtete den Zuhörern von einem Gespräch im November 2016. In Sachen Finanzen habe das RP aufgezeigt, dass bei der Variante A Fachfördermittel in Höhe von 270 000 Euro sowie Ausgleichstockmittel in nicht bezifferbarer Höhe zu erwarten seien. Bei der Variante B sei ebenfalls mit einer Fachförderung in Höhe von 240 000 Euro, dazu aber mit ELR-Mitteln in Höhe von 600 000 Euro zu rechnen. Auch hier dürften Ausgleichsstockmittel dazu kommen, über deren Höhe nur spekuliert werden kann.

Das RP habe folgende Vorgaben genannt. Bei der Variante A sei mit einem zeitlichen Verzug von drei bis vier Jahren zwischen Neubau und Sanierung der Buchenbrandhalle zu rechnen. Bei der Variante B müsse zwingend ein Abriss der Buchenbrandhalle nach Inbetriebnahme der Dreifachhalle erfolgen. Zudem habe vor der Förderantragsstellung die Festlegung eines Kostenschlüssels für die Investition zu erfolgen.

Für die Variante A sprechen in den Augen des Verbandsvorsitzenden die geringeren Kosten sowie die Tatsache, dass die Größe der Buchenbrandhalle bisher bei Veranstaltungen stets ausreichend war. Als Nachteile sieht Schelshorn unter anderem, dass es weiterhin in Schönau keine Normhalle für den Sportbetrieb gäbe, dass es in der Sanierungsphase viele organisatorsche Schwierigkeiten gäbe, dass der nötige Hallenbedarf frühestens ab 2022 zur Verfügung stehen würde und dass hinterher ein Unterhalt von zwei Hallen einen doppelten Aufwand mit sich bringen würde.

Gegen die Variante B würden in Schelshorns Augen lediglich die höheren Investitionskosten sprechen. Als Vorteile sieht er, dass Schönau dann über eine Normhalle für den Sportbetrieb verfügen würde, dass eine viel flexiblere Hallenteilung möglich ist, dass die feste Bühne auch eine anderweitige Nutzung als separater Raum ermöglicht, dass die Betriebskosten zumindest gleich bleiben und dass sich die Unterhaltung später auf ein Gebäude beschränkt.

Die neun Verbandsgemeinden sollen sich nun in den kommenden Wochen intensiv mit den beiden vorgestellten Varianten beschäftigen. Der Zeitplan der Verwaltung sieht vor, dass in der Verbandsversammlung am 30. März entschieden werden soll, welche Variante weiterverfolgt wird. Im Sommer soll dann über das Stellen der entsprechenden Förderanträge für das Jahr 2018 beschlossen werden.

Peter Schelshorn berichtete, mit dem RP sei man überein gekommen, dass man das Jahr 2017 für das Erstellen einer soliden Planung nutzen werde, dass das Ausbleiben von Förderanträgen in diesem Jahr dem GVV aber nicht zum Nachteil gereichen werde. „Obwohl wir 2017 aussetzen, werden wir gewertet, als wären wir seit 2015 durchgehend im Rennen“, sagte der Verbandsvorsitzende, der beim RP auch eine leichte Bevorzugung der Variante Dreifachhalle erkannt haben will.

Grundsätzlich könne man davon ausgehen, dass die Zuschüsse insbesondere aus dem Ausgleichsstock üppiger fließen, je besser die interkommunale Zusammenarbeit ist. „Wenn neun Kommunen kommen und sagen, wir wollen das so, wirkt das mehr als wenn nur eine kommt“, gab Schelshorn den Zuhörern mit auf den Weg.