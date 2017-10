Schönau Helfern fiel ein Stein vom Herzen

Schönenberg (ue). Feste soll man feiern, wie sie fallen. Dies gilt auch für das immer wieder gern besuchte Oktoberfest, zu dem die Feuerwehr in der Berggemeinde Schönenberg jeweils am 3. Oktober auf den Festplatz beim Weideschuppen einlädt. Ein Anlass, der zwischenzeitlich seinen festen Platz in der dörflichen Tradition hat.

Mit dem Cannstatter Wasen oder gar dem weltbekannten Münchner Oktoberfest können und wollen sich die Schönenberger hingegen nicht vergleichen. Dennoch zieht das Fest, das seit Jahren stets am „Tag der Deutschen Einheit“ unter der Regie der Feuerwehr stattfindet, zahlreiche Gäste und Besucher an.

Nicht wenige von ihnen verbinden diese Gelegenheit mit einer Wanderung von Schönau hinauf in die hoch über dem Tal gelegene Belchengemeinde. Dort befand sich neben einem Verkaufsstand, an dem leckere Versuchungen wie gebrannte Mandeln, Lebkuchen sowie Magenbrot angeboten wurden, auch ein reich bestückter Flohmarkt, der bei vielen Besuchern großes Interesse fand.

Für stimmungsvolle Unterhaltung unter den Gästen sorgten die fidelen Zäpfle-Brüder. Sah es frühmorgens noch nach einem trüben und regnerischen Tag aus, hellte sich das Ganze gegen Mittag auf und die Sonne zeigte sich, sehr zur Freude von Gastgebern und Gästen. Sowohl Kommandant Jürgen Keller als auch seinem Stellvertreter Marcel Holdack sowie den zahlreichen Helfern der Feuerwehr fiel ein Stein vom Herzen. Denn schließlich hatten sie, ebenso wie die Marktteilnehmer, einige Mühen in die Festvorbereitungen investiert.