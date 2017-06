Schönau In der Spitzenklasse der Schutzgebiete

Der internationale Koordinierungsrat für das Unesco-Programm „Man and the biosphere“ hat am Mittwoch auf seiner Tagung in Paris das Biosphärengebiet Schwarzwald, dessen Geschäftsstelle in Schönau beheimatet ist, als zertifiziertes Unesco-Biosphärenreservat anerkannt.

Oberes Wiesental. Die offizielle Urkunde soll am 8. Oktober im Rahmen eines Bürgerfests in Bernau an den baden-württembergischen Umwelt- und Naturschutz-minister Franz Untersteller übergeben werden.

Untersteller sagte nach Bekanntwerden der Entscheidung: „Mit der heutigen Anerkennung haben wir einen weiteren Meilenstein auf dem Erfolgsweg des Biosphärengebiets Schwarzwald gesetzt. Gleichzeitig sind wir gegenüber Natur und Umwelt eine große Verpflichtung eingegangen. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir diese Herausforderung gut meistern werden und die gesamte Region auf vielfältige Weise von der Zertifizierung profitieren wird.“ Der Minister erwartet einen erheblichen Mehrwert für Wirtschaft, Tourismus und Natur.

Auch die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zeigte sich hoch erfreut: „Die Unesco hat bestätigt, was wir schon immer wussten: Das Biosphärengebiet Schwarzwald spielt in der weltweiten Spitzenklasse der Schutzgebiete ganz oben mit. Die internationale Auszeichnung ist die Anerkennung für das, was im Schwarzwald geleistet wurde – eine einzigartige Kulturlandschaft. Die Anerkennung ist für uns Ansporn, an der Veredelung dieser Premiummarke weiter zu arbeiten und unser wichtiges Ziel zu verwirklichen. Wir wollen wirtschaftlichen Wohlstand und Wachstum im Einklang mit der Natur realisieren.“

Die Unesco zeichnet Gebiete als Biosphärenreservate aus, die in globalem Maßstab stellvertretend für ein einzigartiges Ökosystem oder eine bedeutsame Kulturlandschaft stehen. Biosphärenreservate sind Modellregionen, in denen Umweltschutz und Wirtschaft in Einklang gebracht werden sollen. Es gilt, innovative Methoden für eine nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene zu erforschen, zu entwickeln und anzuwenden.

Biosphärenreservate haben drei Funktionen. Die Schutzfunktion dient der Bewahrung von Landschaften, Ökosystemfunktionen, Artenvielfalt und genetischer Vielfalt. Die Entwicklungsfunktion steht für die Förderung einer wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung, die soziokulturell, ökonomisch und ökologisch nachhaltig ist. Logistische Unterstützung erfahren Demonstrationsprojekte, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Forschung und Umweltbeobachtung. Die Unesco vergibt die Anerkennung nur, wenn die Bewohner eines Biosphärengebiets das Konzept der Nachhaltigkeit unterstützen.

Die Unesco-Anerkennung wird für zehn Jahre verliehen. Während dieser Zeit wird der Zustand der Biosphärenreservate regelmäßig von einem unabhängigen Expertengremium entlang strenger internationaler Leitlinien sowie individuell formulierter Ziele überprüft und evaluiert.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gratulierte dem Biosphärengebiet Schwarzwald umgehend zur Unesco-Anerkennung. Diese sei hoffentlich Antrieb für weitere Gemeinden, sich an dem noch jungen Schutzgebiet zu beteiligen.