Schönau Infos und kritische Fragen

Schönau. Walter Kemkes, Geschäftsstellenleiter des Biosphärengebiets Schönau, informierte eine SPD-Besuchergruppe mit zahlreichen Mandatsträgern aus dem oberen Wiesental und den SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger über die Kriterien und Ziele des Biosphärengebiets.

Nur wenige repräsentative Gebiete, die hohe internationale Kriterien erfüllen, werden als Biosphärenreservate anerkannt. In ihnen soll als Modellregionen ein ausgeglichenes Zusammenleben von Mensch und Natur entwickelt und erprobt werden. Entsprechend wichtig sei daher die Mitwirkung von Bürgern und Mandatsträgern, betonte Kemkes. Mit umfangreichen Beteiligungsprozessen und Einbindung in den Lenkungskreis soll festgelegt werden, was mit welchen Maßnahmen erreicht werden soll. Das Land unterstützt die Projekte, die von Landwirten, Unternehmen oder Kommunen beantragt werden können, mit Fördersätzen von 50 bis 90 Prozent.

Gleichermaßen beeindruckt wie auch kritisch sahen die SPD-Vertreter das Biosphärengebiet. Werden hier Doppelstrukturen zum Naturpark aufgebaut, der die fast gleichen Ziele und Aufgaben verfolgt? Laut Kemkes gilt es, Synergien zu nutzen, zumal der Naturpark auch im Lenkungskreis vertreten ist. Wie nutzt das Label Biosphäre dem ländlichen Raum? Über konkrete Projekte hinaus könne, so Kemkes, vor allem das Label „Biosphäre“ zur internationalen Tourismuswerbung für den Schwarzwald genutzt werden.

„Wie kann sich das Biosphärengebiet mit einem Fördervolumen von 320 000 Euro gegenüber dem Nationalpark behaupten, der das Land allein für sein Besucherzentrum 32 Millionen Euro kostet“, fragte Stickelberger. Noch sei der Begriff Nationalpark zwar bekannter, so Kemkes, mit dem Label Biosphäre mit seinen internationalen Kriterien „springen wir aber auf einen fahrenden Intercity“.

Ein langjähriger Vorbereitungsprozess ging der Anerkennung voraus, bei der die Region gute Arbeit geleistet habe. „Jetzt jedoch gilt es,“ so Kemkes, die Kriterien mit Inhalt zu füllen“, denn in 10 Jahren kann nach einer Evaluierung durch die UNESO das Label auch wieder aberkannt werden. Die SPD will an diesem Entwicklungsprozess kritisch mitwirken.