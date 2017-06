Schönau Investition in China

Schönau. Die Firma Heinzmann baut Vertrieb und Service in China aus. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen den Umzug auf ein neues, rund 6500 Quadratmeter großes Firmengelände vollzogen. Von dieser Fläche belegt Heinzmann Power Control (Jiaxing) zurzeit ungefähr die Hälfte selbst, das verbleibende Areal wird an deutsche Partnerfirmen vermietet.

Ziel dieser Maßnahme ist der Aufbau eines noch effizienteren Vertriebsnetzes mit Partner-Firmen „unter einem Dach“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ressourcen könnten so besser genutzt werden und es ergäben sich Synergien. Heinzmann Power Control werde mit diesem Schritt als Vertriebs- und Servicezentrum für Asien weiter ausgebaut.

Mit dem Bau des neuen Firmengeländes war im April 2015 begonnen worden. Der Anspruch beim Neubau war insbesondere, deutsche Baustandards zu erreichen. Das Gebäude umfasst eine dreistöckige Produktionshalle, ein Verwaltungsgebäude und ein dreigeschossiges Nachbargebäude mit Schulungsräumen und einer Firmenkantine. Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt derzeit 30, mittelfristig ist eine zusätzliche Personalaufstockung vorgesehen.

Der neue Standort befindet sich in einem europäischen Industriepark der Gemeinde Dayun, innerhalb der Zhejiang-Provinz, etwa 70 Kilometer entfernt von Shanghai.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten von Heinzmann in China liegt im Vertrieb von Produkten für den asiatischen Markt. Am neuen Standort finden Kabelkonfektionierung und Schaltschrankbau nach Kundenwunsch statt. In die Schaltschränke werden Komponenten der Heinzmann-Gruppe verbaut. Zudem wird hier zukünftig die Endmontage von Stellgeräten, die ausschließlich für den asiatischen Markt bestimmt sind, realisiert.