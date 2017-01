Die Gemeinde Wembach hatte am Sonntag zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen. Bürgermeister Christian Rüscher blickte auf das vergangene Jahr zurück und sprach die wichtigsten anstehenden Themen in der Gemeinde an.

Wembach (vw). Wembach sei immer noch schuldenfrei, betonte Rüscher; man sei eher in der Gefahr, Negativzinsen zahlen zu müssen, weshalb nun auch hohe Investitionen getätigt würden. „Als kleinste Flächengemeinde in Baden-Württemberg haben wir das Geld auf dem Konto und nicht im Wald stehen“, so Rüscher. Mit über 700 Beschäftigten und rund 340 Einwohnern seien immer noch doppelt so viele Menschen in Wembach beschäftigt als dort wohnen.

In seinem Rückblick informierte Rüscher über die Verbesserung der Parkplatzsituation rund um die Firma Hella, die durch das gemeinsame Parkplatzkonzept der Gemeinde und der Firma realisiert wurde. Für die Feuerwehr wurde ein neuer Mannschaftstransportwagen beschafft, in der Gemeinde wurden an verschiedenen Stellen Sonnenliegen aufgebaut und das Wappen der Gemeinde schmückt nun den Felsen vor dem Rathaus. Das Henriette-Szold-Heim wurde verkauft, der neue Besitzer wolle dort womöglich ein Fitnessstudio einrichten.

Erfreut zeigte sich Rüscher über die neue Buslinie mit Haltestelle „Wembach Denkmal“, auf der seit Dezember drei Mal täglich SBG-Busse von Tegernau nach Schönau und zurück fahren. Dies geschehe derzeit aber nur unter der Woche. Eine Erweiterung des Fahrplans auch an Wochenenden sei aber geplant.

Ein besonderer Dank galt dem Werkhof Fröhnd, der 2016 seine Tätigkeit in Wembach aufnahm. Roswitha Strohmeier ist nach 45 Jahren nun nicht mehr als Gemeindedienerin tätig.

Auch auf die aufwendige Sanierung der Hochbehälter in den vergangenen Jahren mit einer Gesamtinvestition von 650 000 Euro blickte Rüscher zurück. Diese sei nun abgeschlossen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Rüscher besonders für das Engagement von Wassermeister Matthias Held. Er und seine kleinen Wasserhelferinnen erhielten Präsente.

Dann stellte der Bürgermeister die geplanten Investitionen für 2017 vor. Mit einer halben Million Euro tätige man in diesem Jahr die höchste Investition (auf ein Jahr gesehen) in seiner Amtszeit. Den größten Posten bilde die Sanierung der Bergstraße und der Felsenstraße (250 000 Euro stehen in der Planung). Geplant sei auch die Öffnung der Kreuzung vom Hella-Parkplatz zur Bundesstraße hin. Hierfür soll es von Schönau kommend eine Rechtsabbiegespur und vom Parkplatz kommend eine Rechtsabbiegespur Richtung Zell geben. Derzeit sei man in der Klärungsphase mit den Behörden, jedoch sei man hier endlich auf einem guten Weg, so Rüscher. Diese Maßnahme würde 70 000 Euro kosten.

Weitere 70 000 Euro werden für ein Kommunalfahrzeug investiert, das gemeinsam mit Fröhnd genutzt wird. Und weitere 50 000 Euro sind für die Befestigung für die Zufahrt zum Hochbehälter geplant.

Nach dem Ende seiner Neujahrsansprache stieß Christian Rüscher mit den Bürgern in geselliger Runde auf das neue Jahr an.