„Ich habe mich auf Anhieb in diese Schule verliebt“, sagte Jörg Rudolf, neuer Schulleiter des Gymnasiums Schönau am Montagabend, als er sich im Gemeinderat vorstellte.

Schönau (pele). Er sehe nach den ersten Wochen in seinem neuen Amt „ganz vieles sehr positiv“, ließ der Studiendirektor die Ratsrunde wissen. Das Schulleben sei erstaunlich vielgestaltig, aber auch die äußere Form der Schule besteche. „Es ist faszinierend, dass eine Gemeinde dieser Größenordnung es geschafft hat, so eine Einrichtung zu bieten“, meinte Rudolf. Man könne spüren, dass die Stadt voll und ganz hinter der Bildungseinrichtung stehe, was heutzutage nicht überall selbstverständlich sei.

„Ich fühle mich willkommen“, sagte der neue Schulleiter, der sich selbst als sehr neugierig charakterisierte. Die extreme Konkurrenzsituation bei der Stellenbewerbung habe keinerlei Nachwirkungen gezeitigt. Man könne mit einer sehr guten Unterrichtsversorgung ins neue Schuljahr starten. Vieles am Gymnasium sei in sehr gutem Zustand, gleichwohl habe er auch neue Ideen mitgebracht. So soll die Ausstattung mit moderner Technik vorangetrieben werden. Als kritischen Punkt nannte Rudolf die Pausenhofsituation angesichts der Tatsache, dass sich durchfahrende Pkw-Lenker kaum einmal an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit halten: „Das kann so nicht bleiben, da müssen wir uns unterhalten.“

Als positive Nachricht hatte Jörg Rudolf die Info im Gepäck, dass die Stelle des stellvertretenden Schulleiters am Montag ausgeschrieben wurde. „Da wird es einige gute Kandidaten geben“, zeigte sich der Studiendirektor optimistisch.

Privat fühlt sich der neue Schulleiter nach wie vor gut in seinem Wohnort St. Blasien verankert, weshalb er auch mittelfristig keinen Umzug nach Schönau ins Auge fassen möchte.

Vor Rudolfs Ausführungen hatte Bürgermeister Peter Schelshorn den neuen Schulleiter begrüßt und ihm viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben gewünscht. Diese seien ausgesprochen vielfältig, so Schelshorn, da sich pädagogische Anstalten in Bildungsunternehmen umwandeln. Der Direktor eines Gymnasiums müsse heute Pädagoge, Kommunikator, Motivator, Mediator und Manager sein. Als Schulleiter trage man nicht nur große Verantwortung, sondern stehe auch „im Kreuzfeuer unterschiedlichster Interessen“. Gleichzeitig betonte Schelshorn, dass am Gymnasium Schönau ein gutes Klima herrsche und dass die Schule einen sehr guten Ruf genieße.