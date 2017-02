Von Peter Schwendele

Das obere Wiesental steht zwei Monate nach dem Weggang von Dominik Simon immer noch ohne Jugendreferent da. Auf die bisherigen beiden Stellenausschreibungen gab es so gut wie keine Resonanz. Bis zur Neubesetzung des Postens will man nun in Schönau eine Übergangslösung erarbeiten, um den Jugendraum wieder öffnen zu können.

Oberes Wiesental. Die Stelle des Jugendreferenten teilen sich der Gemeindeverwaltungsverband Schönau und die Stadt Todtnau. In beiden Städten des oberen Wiesentals sind die Jugendräume, die unter Dominik Simon wichtige Anlaufstellen für die offene Jugendarbeit waren, seit Dezember geschlossen. Laut Schönaus Hauptamtsleiter Dietmar Krumm wird aktuell versucht, in Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin der Agendagruppe, Susanne Schindler, und eventuell auch der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald, eine Lösung zu finden, damit der Jugendraum wenigstens ansatzweise wieder geöffnet werden kann. Ein Zeitpunkt könne allerdings nicht genannt werden.

In Todtnau sieht man derzeit bezüglich der Nutzung des Jugendraums keine Möglichkeiten. Hauptamtsleiter Hugo Keller, der ebenso wie sein Kollege Krumm betont, dass Dominik Simon eine deutliche Lücke hinterlassen habe, verweist darauf, dass die Jugendarbeit von einer ausgebildeten Fachkraft umgesetzt werden sollte.

Eine solche ist allerdings schwieriger zu finden denn je. Auf die Stellenausschreibungen gab es bis dato nur eine einzige Bewerbung, und die wurde auch noch nach zwei Tagen zurückgezogen, so dass es gar nicht erst zu einem Vorstellungsgespräch kam. „Das war 2008, als wir die Stelle geschaffen haben, noch ganz anders“, erinnert sich Dietmar Krumm.

Der Schönauer Hauptamtsleiter geht davon aus, dass der Markt derzeit auch wegen der Flüchtlingsthematik „leer gefegt“ ist. Darüber hinaus sei die Stellenbesetzung möglicherweise auch deshalb etwas schwieriger, weil der ländliche Raum gerade auf junge Leute nicht so attraktiv wirke wie die Arbeit in Ballungszentren und darüber hinaus der Jugendreferent im oberen Wiesental ein „Einzelkämpfer“ sei.

In jedem Fall wollen sich der GVV Schönau und die Stadt Todtnau in naher Zukunft noch einmal zusammensetzen und eine weitere Ausschreibungsrunde ins Auge fassen. Dass die Kommunen in dieser Angelegenheit nicht locker lassen, hofft man auch beim Polizeiposten Oberes Wiesental. Dessen Leiter Lothar Mühl berichtet zwar, dass die Ordnungshüter noch keine negativen Auswirkungen aufgrund der Vakanz der Jugendreferentenstelle festgestellt haben, betont aber auch: „Auf Dauer würden wir diese Stelle vermissen.“

Für die Polizei steht die positive Wirkung eines Jugendreferenten außer Frage. „Vor allem mit Problemen behaftete Jugendliche hatten hier einen Ansprechpartner, der sie in vielen Bereichen unterstützt hat“, sagt Mühl. Insofern sei es „absolut wichtig“, dass wieder eine Besetzung erfolgt.