Schönau „Kein hundsgewöhnlicher Tag“

Schönau (aq). Das Gedenkfest Peter und Paul am 29. Juni ist ein katholisches Hochfest, das bis ins 4. Jahrhundert zurückgeht. Beim Patroziniumsfest der Schönenbuchener Kapelle wurde wieder einmal die Einheit von Seele und Leib, Ausdruck einer gelebten Katholizität, bestätigt.

Nach dem feierlichen Hochamt in dem überfüllten Gotteshaus traf man sich im gegenüberliegenden „Stützpunkt“ des Schönauer Harmomika-Clubs, um die geistliche Feier im geselligen Rahmen ausklingen zu lassen. Dabei erinnerte sich mancher an den schulfreien Tag zu Ehren von St. Peter und Paul, an dem auch viele Bewohner aus dem oberen Wiesental per Fuß oder mit dem Todtnauerli die Messe besuchten, sich danach stärkten und über den Markt bummelten, um notwendige Einkäufe zu tätigen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, hieß es in der Runde und deshalb ist das kirchliche Fest trotz eines Werktags in Schönau und dem Umland „kein hundsgewöhnlicher Tag“.

Dies unterstrich auch der aus Schönau stammende Theologe Hannes Rümmele, der mit dem Kirchenfest und der geschichtsträchtigen Kapelle von Schönenbuchen viele schöne Erinnerungen verbindet.

Der Wolfacher Stadtpfarrer machte sich auf den Weg, um als Zelebrant in der alten Heimat den im oberen Talabschnitt verankerten Feiertag zu begehen. In seiner Predigt unterstrich er die Bedeutung des Petrusamtes und seine Auswirkungen für die Menschen unserer Zeit.