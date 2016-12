Schon am Eingang staunten die Gottesdienstbesucher in der evangelischen Bergkirche Schönau an Heiligabend: Zum einen war die Krippe leer, zum anderen bekamen alle Besucher einen Zettel oder einen Gegenstand überreicht.

Schönau. Schnell wurde klar, dass dieses Jahr ein Krippenspiel der besonderen Art stattfinden würde. Alle Besucher wurden eingespannt. Sie übernahmen die Rolle der Hirten, der Schafe, der Hirtenhunde oder gar der Mäuse. Die Kleinsten bekamen einen leuchtenden Stern und respräsentierten das weihnachtliche Himmelzelt.

Bevor es losging, wurden die Rollen kurz einstudiert. So durften zum Beispiel die Engel, die allesamt auf der Empore saßen, laut jubeln.

Der Kirchengemeinderat hatte die Situation der Kirchgemeinde zum Thema des Krippenspiels gemacht: „Vakanz im Stall – die Krippe ist leer“, lautete der Titel. Die Krippe war in der Adventszeit unter der Leitung von Klaus Wuchner gebaut worden. Die Figuren kommen jedoch erst im nächsten Jahr hinzu, weshalb die Kirchenbesucher an Heiligabend in die unterschiedlichen Rollen schlüpften.

Und so ärgerten sich die Hirten, dass sie umsonst aufgewacht waren, und nur die leere Krippe vorfanden, lautstark untermalt vom Geblöke der rund 40 „Schafe“ und den Geräuschen der „Hirtenhunde“, „Ochsen“ und „Mäuse“.

Fast alle Gottesdienstbesucher spielten ihre Rolle ohne Scheu und mit Begeisterung.

Auch die Weisen, dargestellt von drei Jungscharlern der Kirchengemeinde, waren enttäuscht ob der leeren Krippe. Und die Engel, die anfangs noch laut jubelten, telefonierten schließlich mit Gott und fragten nach dem Grund für die leere Krippe. „War es ein Termin- oder Ortsmissverständnis?“ Die Besucher erfuhren schließlich, dass die Krippe mit Absicht leer geblieben war.

In einer kurzen Andacht wies Ronald Kaminsky darauf hin, dass das Kind in der Krippe bald größer werden würde. Der erwachsene Jesus gab anschließend mit einem Bibelzitat selbst die Antwort darauf, wo er zu finden sei, nämlich bei den Hungringen und Durstigen, bei den Kranken und – heute aktueller denn je – bei denen, die auf der Flucht sind und kein Dach über dem Kopf haben. Letzten Endes wurde die Krippe schließlich doch noch mit einer Leihgabe von Krippenfiguren besetzt, und in einem zweiten Anlauf wurde die Weihnachtsgeschichte dann in gewohnter Manier dargestellt.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Gitarrenkreis unter der Leitung von Steffen Probst sowie von Anne Wuchner (Querflöte), Peter Ander (Violine) und Esther Kaminsky (e-Piano) musikalisch umrahmt.