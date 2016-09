Schönau (pele). Mit der Zukunft der Volkshochschule Oberes Wiesental (VHS) beschäftigte sich der Gemeinderat Schönau am Montagabend. Grundsätzlich sprach sich das Gremium für eine Kooperation mit der VHS Schopfheim aus, zu einer Fusion soll es allerdings nicht zwingend kommen.

Klares Ziel müsse es sein, „das Prädikat Volkshochschule“ zu erhalten, da dies ein Qualitätsmerkmal darstelle, sagte Bürgermeister Peter Schelshorn. Das bestehende Angebot unter einem anderen Signum weiterzuführen, komme nicht in Frage.

Allerdings wird es bis zum Jahr 2022 notwendig, ein Qualitätsmanagement einzuführen und eine hauptamtliche Leitung zu beschäftigen, will man weiterhin Zuschüsse des VHS-Verbands erhalten. Mit der Thematik hatte sich vor der Sommerpause bereits auch der Kontaktausschuss Oberes Wiesental befasst. Drei Möglichkeiten standen im Raum: Die Stärkung und Ausweitung der eigenen VHS-Leitung, die derzeit in Händen von Carmen Blaznik (Zell) und Carola Barbisch (Schönau/Todtnau) liegt, der Einkauf von Dienstleistungen beim Institut für Sozialmanagement in Zell (IKS) oder die Kooperation (und eventuelle Fusion) mit der VHS Schopfheim. Der Kontaktaussschuss habe sich dafür ausgesprochen, die Variante Kooperation mit der VHS Schopfheim näher zu untersuchen und die laufenden Kosten für die Träger der bisherigen VHS Oberes Wiesental zu ermitteln, berichtete Schelshorn. Es gehe darum, zu prüfen, inwieweit und in welchen Bereichen eine Kooperation Sinn mache.

„Eine Fusion ist allerdings das Letzte, was wir wollen“, stellte Schönaus Rathauschef gleichzeitig klar, „wir wollen selbstständig bleiben, so lange es geht.“ Eine Fusion komme nur dann in Frage, wenn es gar nicht anders gehe.

Der Bürgermeister ließ nicht unerwähnt, dass auch die Personalfrage hier eine große Rolle spiele. Die derzeitige VHS-Leiterin Carola Barbisch, die seit Mai diesen Jahres im Amt ist, leiste ausgezeichnete Arbeit, mit der man mehr als zufrieden sei. Allerdings könne niemand in die Zukunft blicken und vorhersagen, wie lange diese Personalie bestehen bleibe. Barbischs Wochenarbeitszeit liegt bei zwölf Stunden.

Die Ratsfraktionen sahen die Thematik genauso wie die Verwaltung, weshalb der ursprüngliche Zusatz im Beschlussvorschlag, der auf eine Fusion Bezug nahm, einvernehmlich gestrichen wurde. Man wolle keiner „selbsterfüllenden Prophezeiung“ Vorschub leisten, sagte Sebastian Sladek (FW). Beschlossen wurde demzufolge konkret, dass eine Kooperation mit der VHS Schopfheim angestrebt wird und die anfallenden Kosten für die beteiligten Kommunen ermittelt werden sollen.