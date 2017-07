Schönau Lebensstil auf den Prüfstand stellen

Von Heiner Fabry

„Der Klimawandel bedroht das Klima weltweit“, betonte Michael Sladek bei der Eröffnung des Stromseminars, „dabei können wir nicht nur auf die ‚Dekarbonisierung‘ setzen, wir müssen auch unser eigenes Verhalten und unseren Lebensstil auf den Prüfstand stellen.“

Schönau. Hatten die Schönauer Energieinitiativen in den vergangenen Jahren bei den Stromseminaren den Schwerpunkt auf den Ausstieg aus der Atomenergie und das Engagement für eine dezentrale Bürgerenergie gelegt, so stellte der Förderverein FuSS beim diesjährigen Stromseminar den Klimawandel und den CO2-Anstieg in den Mittelpunkt der Veranstaltung.

Das Seminar bot die Vorträge hochkarätiger Fachleute, die die Dringlichkeit des Problems und die verschiedenen Handlungsalternativen aus ihrer Sicht darstellten. Professor Hartmut Graßl, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts, stellte die Fakten zum Klimawandel vor. „Es ist der Mensch, der seit wenigen Jahrhunderten die Konzentration aller langlebigen Treibhausgase erhöht und dadurch eine mittlere globale Erwärmung verursacht“, führte Graßl aus. Seit etwa 25 Jahren steige der Meereswasserspiegel jährlich um über drei Millimeter an. In seinem Lösungs-Szenario berief sich Graßl primär auf die Nutzung der Sonnenenergie. „Das Ziel der Pariser Vereinbarung ist noch erreichbar“, betonte er, aber die eingeleiteten Maßnahmen müssten konsequent fortgeführt werden, und es dürfe kein Staat aus seinen bisherigen Verpflichtungen entlassen werden.

In seinem Beitrag legte Simon Göß vom Energy Brainpool dar, dass eine wirksame Strategie am europäischen Strommarkt nur darin liegen könne, den CO2-Ausstoß europaweit mit einem CO2-Preis zu versehen, der deutlich über den heutigen Preisen liege.

Ein großes Problem liegt darin, dass es keine wirklichen Anstrengungen gibt, die so genannte „Dekarbonisierung“ voranzutreiben. Anstatt Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und weiteren CO2-Ausstross zumindest zu reduzieren, werden weltweit massiv neue Kohlekraftwerke gebaut. Dabei bleiben die Finanzierer solcher Anlagen zumeist im Verborgenen. Heffa Schücking von der Organisation „urgewald“, die als Stromrebellin 2017 ausgezeichnet wurde, stellte in ihrem Vortrag die Organisationen vor, die den „ungebremsten Kohleabbau“ finanzieren. Und sie beschrieb, wie Öffentlichkeitsarbeit diese Organisationen zum Umdenken bewegen kann. „Die Finanzflüsse in die Kohleindustrie sind von 2005 bis 2013 um 360 Prozent angestiegen“, führte die Stromrebellin aus. Unter den Finanziers sind fast alle Großbanken und einige Versicherungsunternehmen.

Nico Paech, Dozent an der Universität Siegen und Buchautor, befasste sich in seinem Vortrag mit dem Lebensstil in den westlichen Industrienationen. Solange Menschen nicht bereit sind, ihren eigenen Lebensstil und ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen, helfen auch die besten technischen Möglichkeiten nichts, lautete die These von Paech. Er stellte dem „grünen Wachstum“ das Konzept der „Postwachstumsökonomie“ gegenüber, die verstärkt auf Genügsamkeit, Selbstversorgung, regionale Ökonomie und den Umbau der Industrie setzt. Fazit: Wenn wir alle nicht bereit sind, unseren Lebensstil und unser Konsumverhalten neu zu definieren, haben technische Entwicklungen allein keine Möglichkeit, Lösungen für globale Probleme zu erreichen.