Die Gastronomie und Hotellerie im oberen Wiesental wird gemeinhin mit den Etiketten „gutbürgerliche Küche“ und „Hotels mit zeitgemäßem Angebot“ versehen. Dass man in der Region ansprechend kocht und dazu einen freundlichen Service bietet, bestätigt ein Blick in den kürzlich erschienenen „Varta Hotels und Restaurants 2017“ und in den „Michelin 2017“.

Oberes Wiesental (os). In diesen beiden Führern sind mehrere Häuser lobend aufgenommen. Im „Varta“ ist der „Vier Löwen“ in Schönau mit einem Diamanten als „gutes Hotel“ zu finden. „Familiengeführter Gasthof mit behaglichem Ambiente. Das Restaurant serviert regionale Küche aus heimischen Produkten“, heißt es dort. Ebenfalls einen Diamanten und die Beschreibung „persönlich geführtes Ferienhotel“ hat das „Belchenhotel Jägerstüble“ in Aitern-Multen. Die „Tanne“ in Tunau hat im Restaurantbereich die Note „gut“ (ein Diamant) sowie die Beschreibung „charmantes Schwarzwaldhaus mit bodenständiger Küche zu gastfreundlichen Preisen“.

Aus Todtnau sind zwei Häuser vertreten. Das „Waldhotel am Notschrei“ erhält zwei Diamanten für „sehr gutes Hotel“ und wird beschrieben als „ein Wander- und Wellnesshotel auf 1121 Metern in schöner, grüner Lage und mit ansprechendem Wellnessbereich“. Im Vorjahr neu aufgenommen im „Varta“, ist der „Waldfrieden“ in Herrenschwand in diesem Jahr erneut „Aufsteiger“. Beim Hotel stehen nach wie vor zwei Diamanten, derweil die Küche die höchstmögliche Varta-Auszeichnung, den „Varta-Tipp“ erhält. Zum Hotel heißt es: „Das Naturparkhotel liegt auf einem sonnigen Hochplateau. Aktiv- und Erholungsurlaub lassen sich hier optimal miteinander verbinden“. Im Waldfrieden-Restaurant „speist es sich behaglich wie köstlich. Freuen Sie sich auf eine verfeinerte regionale Küche in authentischer Inszenierung“.

Ein Blick in den „Guide Michelin 2017“ bestätigt die guten Noten für den „Waldfrieden“ im „Varta“. Die Hotelleistung erhält zwei Symbole für gut: „Ein Haus mit zwei Gesichtern. Da ist zum einen der typische Schwarzwaldgasthof, zum andern das tolle Spahaus in schickem, modern-regionalem Look.“ Und im Restaurantbereich steht beim „Waldfrieden“ das Sondersymbol „Bib Gourmand“, was für „sorgfältig zubereitete Gerichte mit regionalem und saisonalem Charakter zu einem günstigen Preis“ steht. Ein Symbol für Hotel mit „Standardkomfort“ steht in Todtnauberg bei der „Sonnenalm“, eine „sehr gepflegte und sympathisch regionale Adresse mit unverbaubarem Blick auf Schwarzwald und Schweizer Alpen“. Der „Michelin“ spricht auch dem „Berghotel Wiedner Eck“ in Wieden zwei Hotelsymbole, also die Einschätzung „gutes Hotel“ zu. „Die Familie Wissler hat wohnliche Zimmer und ein rustikales Restaurant zu bieten“, heißt es.

In Schönau sind im aktuellen „Guide Michelin“ das „Belchenhotel Jägerstüble“ in Aitern-Multen mit zwei Hotelsymbolen und die „Tanne“ in Tunau als Restaurant mit einem Besteck zu finden. Die Michelin-Tester loben: „Auf den Tisch kommen regionale Speisen. Gästezimmer hat man auch; sie sind einfach, aber gepflegt. TV gibt es nicht, aber hier genießt man sowieso lieber die Ruhe.“