Fröhnd (hr). Am ersten Weihnachtsfeiertag erfreuten die Laienschauspieler der Trachtenkapelle Fröhnd ihr Publikum in der voll besetzten und festlich geschmückten Gemeindehalle mit der Theateraufführung „Rebellische Weiber“. Teils in altbewährter, teils in neuer Besetzung ließen die engagierten Darsteller unter der Regie von Klaus Wuchner die traditionelle Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder zu einem Erfolg werden.

Vor der Aufführung des Theaterstücks stimmten die Fröhnder „Klopfsägemusikanten“ die Zuschauer auf den Abend ein und sorgten auch während der Pausen für die Unterhaltung der Gäste.

Bei dem heiteren Schwank in vier Akten kam es auf der Bühne zu einem regelrechten Geschlechterkampf. Die Gemeindeidylle der Männer war dabei im Begriff endgültig zerstört zu werden, da sich ihre Frauen zur „Interessengemeinschaft männerfreie Zone“ zusammenschlossen.

Ein Gemeindefest, dessen Organisation den Männern mit Lukas Keller (Gastwirt), Martin Keller (Metzger), Oliver Steinebrunner (Friseur) und Thilo Wuchner (Bäckermeister) über den Kopf zu wachsen schien, war für die Frauen der ideale Zeitpunkt, die Männer zu einem Wettkampf herauszufordern.

Mit harten Bandagen und manch unlauteren Mitteln zockten die Damen mit Andrea Fritz (Bedienung), Kathrin Keller-Marterer, Vreni Kiefer und Jessica Kiefer (Ehefrauen) die Männer in ihren ureigensten Disziplinen ab: Egal ob Trinken, Armdrücken oder Kartenspielen, die Männer waren chancenlos.

Ihr Einsatz in diesen Wettkämpfen war hoch und nach ihrer Niederlage übernahmen die Frauen für eine Woche das Zepter in der Gemeinde. Ob und wie die besiegten Männer diese Zeit überstehen, wurde erst am Ende preisgegeben. Bis dahin waren gegenseitige Verbalattacken und kuriose Situationen Trumpf und somit war beste Unterhaltung geboten.

Als sich der Vorhang schloss, ernteten die Laienschauspieler für ihren witzigen Mundart-Vierakter großen Beifall.

Hinter den Kulissen wirkten Laura Lais als Souffleuse und Simone Marterer als Maskenbildnerin mit.

Weitere Informationen: Eine weitere Aufführung des Stücks „Rebellische Weiber“ findet am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr in der Gemeindehalle Fröhnd statt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf beim Schreib- und Spielwarengeschäft Müller in Schönau oder an der Abendkasse erhältlich.