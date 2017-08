Schönau Menschen für den Glauben begeistern

Schönau. Am kommenden Sonntag, 27. August, findet in der evangelischen Bergkirche in Schönau um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Thomas Lohse statt.

Lohse absolviert seit Januar eine Ausbildung zum Prädikanten, die ihn an den Wochenenden regelmäßig nach Freiburg führte. „Die Ausbildung dauert eigentlich zwei Jahre“, berichtet Lohse. Dadurch, dass er aber bereits zwischen 2003 und 2011 in der AB-Gemeinde Steinen als Prediger tätig gewesen ist, habe er die Ausbildung verkürzen können. Dies sei auch aus beruflicher Perspektive wichtig gewesen, denn Lohse betreibt gemeinsam mit seiner Frau Martina das Begegnungscafé Goldman in Schönau. „Da ist die Arbeit am Wochenende natürlich wichtig.“

Die Ausbildung zum Prädikanten beinhalte die Auseinandersetzung mit theologischen und ethischen Fragen. Ebenso werde man aber auch auf die praktischen Abläufe im Gottesdienst vorbereitet, so Lohse. Nun warte er noch auf den Beschluss des Bezirkskirchenrats. Zudem werde er in den kommenden Wochen noch einige Kurse besuchen, dann sei die Ausbildung endgültig abgeschlossen.

Den „Abschlussgottesdienst“ der Ausbildung hat Lohse indes bereits vor einer Woche in der Gemeinde Steinen gehalten. Ronald Kaminsky vom Kirchengemeinderat Schönau hatte daraufhin angeregt, dass Lohse auch in seiner Heimatgemeinde einen Gottesdienst abhalten solle.

„Mein Hauptanliegen beim Predigen ist es, dass ich Menschen ermutigen und einladen möchte, ihren Glauben im Leben umzusetzen“, sagt Lohse. Für die Ausbildung zum Prädikanten habe er sich entschieden, um mehr Menschen erreichen zu können. Auch solche, die mit der Kirche eigentlich „wenig am Hut haben“.

Zudem sei die Vorbereitung auf den Gottesdienst für ihn selbst ein großer Gewinn. „Ich freue mich, etwas davon weitergeben zu können“, sagt Lohse mit Blick auf den Gottesdienst am 27. August.