Schönau Minigolfanlage, Vesperecke und Himmelsliegen

Schönau (pele). Einen Überblick über derzeit laufende Maßnahmen im Schönauer Schwimmbad gab Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn in der Verbandsversammlung am Donnerstag. Die Schwimmbadgaststätte wird am 18. April eröffnen, das Bad selbst am 13. Mai.

Schelshorn berichtete, dass sämtliche Stahltüren mit falsch eingebauten Zargen ausgetauscht worden sind. Alle Türen werden noch entsprechend einem Farbkonzept (Dunkelblau Herren, Hellblau Damen, Grau Allgemein) gestrichen. Über dem Eingangsbereich wird ein Schriftfeld „Beheiztes Freibad“ angebracht. In den Duschen werden zusätzliche Haken für Taschen und Badeaccessoires montiert, in den Umkleiden Spiegel aufgehängt und das Hauptgebäude wird auch noch mit Feuerlöschern ausgestattet.

Im Außenbereich soll der Kinderspielplatz ein Sonnensegel erhalten. Die Fläche unter der Rutsche ist bereits mit Waschbetonplatten gegen die Bildung von Matschlöchern ergänzt worden. Die Grünfläche hinter der Dusche beim Treppenabgang wurde mit Schottersteinen belegt. Eine Drainage entlang des Nichtschwimmerbeckens Richtung Schwimmbadgaststätte wird angelegt, um künftig Matschbildung aus Wasserverdrängung zu verhindern.

Neben dem Treppenabgang zum Bad wurde ein Vesperplatz hergestellt. Auch hier soll ein kleines Sonnensegel künftig Schatten spenden.

Zur Überwachung des Bads wurden zwei Webcams installiert; eine überwacht den Eingangs-Bistrobereich, die zweite den Beckenbereich. Der bisherige Fahrradstellplatz vor dem Schwimmbadeingang soll deutlich vergrößert werden.

Aktuell wird die Minigolfanlage hergestellt und im Bereich vor der Minigolfanlage zum Kinderbecken eine Tischtennisplatte aufgestellt. Das Schwimmbad erhält außerdem ein neues Hinweisschild an der B 317.

Weiterhin werden die Rasenflächen komplett nachbearbeitet und Unebenheiten, Steine und Ähnliches beseitigt. Entfernt wird die Hecke Richtung Campingplatz auf etwa der Hälfte der Länge. Gleichzeitig wird ein Sichtschutz auf einer Länge von etwa sechs Metern angebracht.

Schelshorn bedankte sich beim Förderverein des Freibads, der für die neue Badesaison zwei Himmelsliegen spenden wird.

Zum Vorverkauf berichtete er, dass 27 Saisonkarten für Kinder und Jugendliche, 57 Saisonkarten für Erwachsene und 42 Saisonkarten für Familie verkauft wurden, was einen Umsatz von rund 11 000 Euro bedeutet.