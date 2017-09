Schönau Mit Rückenwind auf den Berg

Beim diesjährigen Belchenlauf des TuS Schönau gingen am Samstag insgesamt 225 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Schönau (ue). Als Erste ins Ziel schafften es mit Michael Leibfarth vom TSV Glems (50.40 Minuten) und Monica Carl vom LG Welfen (61.08 Minuten) sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zwei Neulinge.

Bester Läufer aus der Region war Vassili Kraus vom TuS Lörrach-Stetten, der mit 51.13 Minuten als Zweiter die Ziellinie passierte.

Auch wenn dieser Berglauf vor allem, was das Wetter anging, unter keinem guten Stern stand, lief dennoch alles wie geplant ab. Als die Läuferinnen und Läufer in der Talstraße in Schönau an den Start gingen, hatte es sehr zur Freude aller Beteiligten aufgehört zu regnen. Auch während des Laufs blieb es trocken. Doch ein frischer und heftiger Wind am Ziel vor dem Belchenhaus sorgte für eine ungemütliche Atmosphäre, was zur Folge hatte, dass dort nur wenige Zuschauer den Zieleinlauf verfolgten. Das Thermometer zeigte nur acht Grad an. Für die Läuferinnen und Läufer hingegen, die – wie schon in der Vergangenheit gewohnt – von den Helfern des DRK Schönau mit erfrischenden Getränken empfangen wurden, waren die Wetterbedingungen keineswegs hinderlich. Die insgesamt 8,4 Kilometer lange Strecke mit einer Höhendifferenz von 824 Metern wurde für die meisten dieses Mal nicht zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Im Gegenteil: Nicht wenigen Läufern kam der Rückenwind zugute, wie der diesjährige Sieger Michael Leibfarth vom TSV Glems berichtete.

Ein dickes Lob, insbesondere für die hervorragende Organisation, gab es von Monica Carl. Während knapp 40 Prozent der Strecke über gut markierte Waldwege führten, konnte der Rest auf befestigten und asphaltierten Straßen zurückgelegt werden.

Stark gefordert waren indes die Teilnehmer gleich zu Beginn am steilen Aufstieg nach Schönenberg und danach in Richtung Multen. Das restliche Stück der Laufstrecke bis zum Ziel führte über die alte Belchenstraße. Obwohl am Vormittag auf dem Belchen noch Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern gemessen wurden, lief die Sportveranstaltung reibungslos ab.

Auf Platz 1 schaffte es bei den Herren Michael Leibfarth vom TSV Glems mit 50.40 Minuten. In der Damenwertung schaffte es Monica Carl vom LG Welfen (61.08 Minuten) als Erste ins Ziel.

