Schönau Münstertal ist gespalten bei der Windenergie

Oberes Wiesental/Münstertal (pele). Wenn man so will, herrscht in der Gemeinde Münstertal eine Art Pattsituation zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Windenergie. Eine klare Stoßrichtung ergab die Bürgerbefragung am vergangenen Sonntag jedenfalls nicht.

Von 4149 Abstimmungsberechtigten gaben 3229 ein Votum ab. Das bedeutet eine Beteiligung von 77,8 Prozent.

Die erste Frage lautete: Sind Sie mit der Ausweisung von Windenergiestandorten auf der Gemarkung Münstertal grundsätzlich einverstanden? Hier stimmten 52 Prozent mit Ja und 48 Prozent mit Nein.

Die zweite Frage lautete: Sind Sie der Auffassung, dass über die Standorte „Lattfelsen/Laitschenbacher Kopf/ Maistollen“ (Gebiet 1) und „Riesterkopf/Grader Grund/ Böschliskopf/Rammelsbacher Eck“ (Gebiet 2) hinaus auch das Hörnle (Gebiet 3) und der Breitnauer Kopf (Gebiet 4) als Windenergiestandorte ausgewiesen werden sollen? Hier antworteten 46,4 Prozent mit Ja und 53,6 Prozent mit Nein.

Von Bedeutung ist das weitere Vorgehen in Münstertal vor allem für die Gemeinde Wieden im oberen Wiesental, da eine Bestückung des Hörnlegebiets mit Windrädern die Optik im Bereich der Gemarkungsgrenze zu Münstertal verändern würde. Eine Beteiligung an einem möglichen Windparkprojekt am Hörnle hatte der Wiedener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich abgelehnt.