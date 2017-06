Schönau Nächtlicher Besuch auf dem Recyclinghof

Schönau. Am späten Dienstagabend teilte ein Bürger der Polizei über Notruf mit, dass Personen auf dem Recyclinghof herumschleichen und Container durchwühlen. Eine Streife befand sich gerade in Schönau und war rasch zur Stelle. Plötzlich gab es Bewegung auf dem Recyclinghof. Drei Personen rannten davon und flüchteten, heißt es im Polizeibericht. Dabei durchquerten sie ein Brombeergebüsch, sprangen in den Fluss „Wiese“ und entkamen. Die Überprüfung des Recyclinghofes ergab, dass vermutlich nichts entwendet wurde. Bei den Tätern handelte es sich um drei jüngere Personen. Einer trug ein weißes T-Shirt und eine neon-orange, kurze Hose, der zweite ein blaugraues Kapuzenshirt mit grauer Kapuze und Jeans, der dritte hatte in dunkles T-Shirt und eine dunkle Hose an. Wer die Personen kennt, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental in Verbindung zu setzen (Tel. 07673/88900).