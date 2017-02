Von Peter Schwendele

Zum 50. Mal schlängelte sich gestern ein Rosenmontagsumzug durch Schönau – und das Geburtstagskind wurde vom Wetter mächtig verwöhnt. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten die Narren ihre Ideen, die sich natürlich um die Gondelbahn zum Belchen drehten. Aber auch eine mobile Golfanlage und eine Burgi-Airline wurden ins Spiel gebracht.

Schönau. Bereits vor Umzugsbeginn hatten die beiden Ansager Thomas Goldmann und Peter Lais begonnen, das Publikum auf das närrische Ereignis einzustimmen. Sie waren sich sicher: „We make RoMo Schönau wieder great again.“ Und in Anlehnung an das Schönauer Motto „Halb soviel isch mengmol meh“ wagten sie die Prognose, dass dies früher oder später auch ein gewisser Donald T. erkennen werde.

Auch die Narren, die den Jubiläumsumzug gestalteten, orientierten sich am Fasnachtsmotto. Der Elferrat aus Aitern hatte sich seine Gedanken zu den Gondelbahnplänen am Belchen gemacht und meinten: „Halbi Bahn, voller Spaß, so gänn d`Aitner Narre Gas“. Demzufolge endete ihre Bahnversion denn auch „uf em Buckel bi de Schwede.“ Auch der Wagen der Böllener Belchengeister beschäftigte sich mit der Gondelbahn. Ihr Vorschlag: „Durch de Tunnel noch Bölle und uffe in de Schnee.“ Mit 225 Punkten landeten die Aiterner auf Platz eins in der Wagenwertung, dicht gefolgt von den Böllenern mit 221 Punkten. Auf Rang drei: Die Felse-Glunki mit ihrem Wagen „Halb so viel schaffe me au in drei Däg“ (161).

Auch bei den Fußgruppen gab es nur drei Wertungsteilnehmer. Vorne lag die Gruppe FC-Mix, die ihre mobilen Minigolfanlagen präsentierten. Zwar habe man erstmal nur mit drei Bahnen angefangen, doch: „Des sin schon drei Mol meh wie zur Zit im Schwimmbad sin.“ Für diese närrische Idee gab es 236 Punkte.

Mit 227 Punkten auf Rang zwei landeten die Rothüsler mit ihrer Burgi-Airline. „Schänaus Number One“ könne künftig die schwergewichtige Schwimmbadbrücke als Start- und Landebahn nutzen, so ihr Vorschlag. Platz drei ging an die Fröhnder Kaffeetanten für ihren „halben Ausschank“ (200 Punkte).

Nach Bekanntgabe der Wertung ließen es die 35 Gruppen, die den Umzug bestritten hatten, in der Buchenbrandhalle noch kräftig krachen.