Schönau Neue Halle wird um 90 Grad gedreht

Von Peter Schwendele

Mit einer Überraschung warteten die Verantwortlichen bei der Vorstellung der aktualisierten Pläne für den großen Hallenneubau in Schönau am Dienstagabend auf: Das Objekt der Begierde wird um 90 Grad gedreht und blickt nun Richtung Bundesstraße. Diese Variante habe sich in den jüngsten Gesprächen mit dem Architekten ergeben, so Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn, „und das macht absolut Sinn“.

Schönau. Eingeladen hatte die Verbandsverwaltung die Gemeinderäte der Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV), um vor der nächsten Verbandsversammlung über den Planungsstand des GVV-Vorhabens zu informieren.

Das Projekt

Entstehen soll am Ortseingang von Schönau – zwischen dem Pausenhof der Buchenbrandschule und dem Bolzplatz – eine moderne Dreifeldhalle, die den Bedürfnissen des Schulsports und der Vereine des gesamten Verbandsgebiets gerecht wird. Veranschlagt für das Großprojekt sind Kosten von rund sechs Millionen Euro. Die schwer in die Jahre gekommene Buchenbrandhalle hätte nach der Realisierung des Vorhabens ausgedient. Die Planung ist erstmals im Februar diesen Jahres vorgestellt worden.

Die Drehung

Bisher war man davon ausgegangen, dass die Stirnseite der neuen Halle zur Buchenbrandschule und damit Richtung Stadt weist. Architekt Jürgen Moser erläuterte am Dienstag die bemerkenswerte Änderung. Nach ersten skeptischen Einsprüchen habe sich bei den Beratungen in den vergangenen Wochen die Einsicht durchgesetzt, dass eine Drehung des Hallenkörpers um 90 Grad erhebliche Vorteile mit sich bringt, so Moser.

Zwar könne man als nachteilig betrachten, dass so mehr Platz beansprucht wird, doch könne man durchaus fünf Meter vom Schulhof wegnehmen, ohne dass dies schwer ins Gewicht falle. Vorteilhaft wirke sich aus, dass sich so an einer geeigneten Stelle – am Dreieck Bundesstraße, Pausenhof und Hallengebäude – ein Eingangsbereich gestalten ließe. Zudem könne man im unteren Bereich des Baukörpers einen Zweiteingang anlegen, der auf bequeme Weise kleineren Gruppen bei einer Hallennutzung zugute komme. Besonders charmant: Durch die Drehung und eine Spiegelung des Innenbereichs grenzt nun die Seite der Halle, an der die Bühne liegt, an den Pausenhof, so dass sich bei einer flexiblen Ausgestaltung hier unterschiedliche Möglichkeiten für eine Nutzung bei schulischen oder künstlerischen Veranstaltungen ergeben.

Das Innenleben

Ähnliches gilt für die Küche, die ebenfalls in diesem Bereich angesiedelt wird und so auch für Veranstaltungen im Freien genutzt werden könnte. Im Obergeschoss des Baukörpers sind die Sanitär- und Umkleideräume eingeplant, eine Galerie nimmt Besucher und Zuschauer auf. Für größere Sportveranstaltungen ist im Erdgeschoss eine – manuell ausfahrbare – Tribüne vorgesehen. Die drei Hallenfelder können je nach Bedarf mit Vorhängen abgetrennt werden. Architekt Moser wies darauf hin, dass man für Kulturveranstaltungen auch eine Art „Schmuckvorhang“ anschaffen könne.

Für die 80 Quadratmeter große Bühne ist zusätzlich eine mobile Vorbühne denkbar. Bestuhlt bietet die Gesamtfläche der Halle Raum für mindestens tausend Plätze. Die Lagerräume für Stühle, Tische und Sportgeräte können aufgrund der neu vorgeschlagenen Lage in einem Anbau zum Kanal hin untergebracht werden, was laut Architekt Moser eine sehr gute Lösung darstellt.

Die Dachkonstruktion

Das Dach könne man sich als „transparente Fachwerkkonstruktion“ vorstellen, sagte der Architekt. Es gehe darum, einen gewissen Schwarzwaldcharakter in die Gestaltung einzubringen. Auffällig ist, dass das Gebäude mit einer großen Gaube versehen wird, durch die Oberlicht hineinfällt. Grundsätzlich soll mit großflächiger Begrünung gearbeitet werden, doch auch in Sachen Photovoltaik soll einiges passieren, um den speziellen Charakter Schönaus herauszustreichen. Trotz der Ausrichtung des Hallendachs könne hier einiges erreicht werden, schätzte Jürgen Moser, allerdings müssten hier – ebenso wie bei vielen anderen Detailfragen – Fachplaner und Experten zu Rate gezogen werden. Die Gesamtkonstruktion bezeichnete der Architekt als „moderne Interpretation eines Walmdachs“.

Die Diskussion

Die meisten Wortmeldungen aus der Zuhörerrunde waren positiver Natur. Diskutiert wurde die Zukunft des Mini-Soccerfelds auf dem Pausenhof, das weichen muss und künftig auf dem Platz der jetzigen Buchenbrandhalle angesiedelt werde könnte. Klar ist, dass der Bolzplatz nach dem Hallenbau nicht mehr in der bisherigen Form genutzt werden kann. So muss etwa ein neues Areal für das Tauziehturnier und den Hinterwäldermarkt gefunden werden.

Der Zeitplan

Architekt Moser betonte, dass es sich um eine frühzeitige Information zu dem Vorhaben handle. Es seien längst noch nicht alle Punkte sauber abgearbeitet. Als nächstes müssten die Fachplaner mit ins Boot geholt werden.

„Wir wollten wissen, ob die Mitgliedsgemeinden mit dem bisher Entwickelten zufrieden sind“, sagte Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn, denn man müsse nun zügig die Beantragung von Fördermitteln angehen (ELR-Mittel, Sportstättenförderung, Ausgleichsstock). Wenn alles optimal laufe, könne man zum Jahresbeginn 2019 die ersten Arbeitsaufträge vergeben. Bei einer anzunehmenden Bauzeit von rund 15 Monaten könnte die neue Halle im Sommer 2020 fertig sein, so der Zeitplan von Verbandschef Schelshorn.