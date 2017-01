Eine besondere Ehrung wurde Löschmeister Josef Kiefer in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Fröhnd im Gasthaus „Holzer Kreuz“ zuteil. Robert Karle als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbands heftete Kiefer die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste ans Revers.

Fröhnd (gwz). Josef Kiefer ist seit zweiundvierzig Jahren Mitglied in der Feuerwehr, wobei er alle Beförderungen bis zum Löschmeister durchlaufen hat. Sein Wirkungskreis in der Feuerwehr ist vielfältig: So hat er sich in der Jugendausbildung genauso engagiert wie später als Ausschussmitglied für die Altersmannschaft. Als Maschinist hat er sich über viele Jahre um die Gerätschaften gekümmert und war auch über Jahre Vizekommandant.

Kommandant Franz Faller hatte an der Versammlung für den Geehrten dankende Worte parat, ebenso der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Werner, der auch die gute Jugendarbeit der Fröhnder Wehr lobte.

Einsätze

Im Jahr 2016 wurde die Wehr zu neun Einsätzen bei Ernstfällen gerufen, darunter waren zwei Kaminbrände, drei Einsätze bei Ölunfällen auf Gemeindestraßen und zwei Bergungen von Verletzten. Zweimal mussten Gleitschirmflieger aus Bäumen gerettet werden.

Aus- und Weiterbildung

Das vergangene Jahr stand auch im Zeichen der Aus- und Weiterbildung. Dominik Lais, Julian Marterer, Christof Strohmeier, Andreas Wetzel und Jens Zimmermann nahmen an Sprechfunker- und Atemschutzlehrgängen teil. Als Truppführer ließen sich Stefan Laile und Jens Zimmermann ausbilden. Andreas Kälble absolvierte den Gruppenführerlehrgang und wurde an der Versammlung zum Löschmeister befördert. Kälble ist auch Ausbildungsleiter der Jugendwehr. Von der Jugendwehr wurden Christoph Faller und Tobias Ritter in die Reihen der Aktivmannschaft übernommen. Matthias Kiefer vertritt die Fröhnder Feuerwehr im Kreisjugendfeuerwehrverband.

Schriftführer Bernd Zimmermann berichtete aus dem Protokollbuch neben Ernstfällen auch von kameradschaftlichen Anlässen. Stefan Karle erhielt für seine gute Kassenführung die Entlastung.

Jugendwehr

Christoph Faller als Schriftführer der Jugendwehr hielt Rückblick auf die Teilnahme an Spielläufen in Efringen-Kirchen, Tegernau und Schliengen; dabei schnitten die jungen Fröhnder Floriansjünger mit ersten und zweiten Platzierungen hervorragend ab. Mit zweiundzwanzig Proben zeigte die Jugendwehr viel Engagement.

Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner lobte die Feuerwehr für ihren Einsatz, wenn es darum gehe, Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Eigentum zu schützen. Sie verwies darauf, dass Fröhnd beim landkreisweiten „Tag der offenen Tür der Feuerwehren“ am 11. Februar mitmacht. Dabei geht es auch um die Förderung des Nachwuchses.