Nachrichten-Ticker

14:14 Ein Toter und elf Verletzte bei Brand in Altenheim

Bakum - In der Nacht überraschte ein Feuer die Bewohner eines Altenheims in Niedersachsen: Nach dem Brand in dem Altenheim bei Vechta ist ein 72 Jahre alter Mann nun in einer Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Elf weitere Heimbewohner wurden bei dem Feuer in der kleinen Gemeinde Bakum verletzt, einer davon lebensgefährlich. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag in einem Zimmer im zweiten Stock ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war heute noch unklar. Morgen sollen Sachverständige mit der Ursachensuche beginnen.

13:58 Netanjahu fordert am 9/11-Gedenktag Kampf gegen Islamistenterror

Jerusalem - Am 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September fordert Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine internationale Front gegen Islamisten. "Wir stehen gemeinsam mit unserem wichtigsten Verbündeten, den USA, und anderen Partnern im Kampf gegen militanten Islamistenterror, der auf der ganzen Welt Angst, Schrecken und Mord verbreitet", sagte Netanjahu während einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Am 11. September 2001 steuerten Terroristen zwei Flugzeuge in das New Yorker World Trace Center.

13:51 Merkel und Seehofer beraten über Flüchtlingsstreit und Fahrplan

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer sind zu einem Spitzengespräch zusammengekommen. Schon seit langem streiten die CDU-Chefin und der CSU-Chef über die Flüchtlingspolitik. Im Kanzleramt in Berlin dürften die Unionspolitiker nun darüber reden, wie ihr Zerwürfnis entschärft werden kann. Seehofer hält die Flüchtlingspolitik Merkels für falsch. Die Kanzlerin lehnt es ihrerseits strikt ab, eine Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr festzulegen. Das fordert der bayerische Ministerpräsident.

12:55 Denkmaltag mit Rekord - 8000 Gebäude für Besucher offen

Augsburg - Eine Rekordzahl von mehr als 8000 Gebäuden ist beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals für Besucher geöffnet worden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz geht davon aus, dass bei meist strahlendem Spätsommerwetter im Laufe des Aktionstages bis zu fünf Millionen Menschen in ganz Deutschland die Gebäude besichtigen werden, die sonst oftmals nicht zugänglich sind. Um klar zu machen, dass der Schutz nicht nur staatliche Aufgabe ist, steht der Tag in diesem Jahr auch unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten".

12:52 CSU-Chef Seehofer: Für Grundversorgung reicht eine Fernsehanstalt

Berlin - Die CSU will sich für eine Zusammenlegung von ARD und ZDF einsetzen. Man sei der Auffassung, dass die Grundversorgung auch von einer Fernsehanstalt geleistet werden könne, sagte Parteichef Horst Seehofer der "Bild am Sonntag". In einem vom Parteivorstand gebilligten Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der CSU heißt es, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle sich auf seine Kernaufgaben rückbesinnen, dadurch könne er Relevanz zurückgewinnen. Man strebe langfristig die Beseitigung von Doppelstrukturen und die Zusammenlegung von ARD und ZDF unter einem Dach an.