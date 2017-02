Schopfheim-Langenau. Sehr erfolgreich war für die Turnerschaft Langenau der Adelhausener Benefizlauf. Die Triathleten waren zwar nur mit einer Rumpfmannschaft angetreten, da einige Athleten einen Lehrgang in der Sportschule absolvierten und andere an Skikursen teilnahmen.

Doch alle, die an den Start gingen, konnten sich auch ganz vorne platzieren. Bei den Kindern siegte über eine Strecke von 1000 Metern Phil Bürger beim Jahrgang 2007. Der darauf folgende Jugendlauf war dann ganz in der Hand der Langenauer. Jan Uttner benötigte für die 5,2 Kilometer lange Strecke 19:04 Minuten und siegte damit überlegen, so wie auch Katharina Möller, die nach 19:36 Minuten bei den Mädchen als Erste ins Ziel kam.

Beim Hauptlauf über 10,4 Kilometer lief Magnus Männer in der Jugendklasse mit 40:17 Minuten auf den ersten Platz, und Uli Strütt wurde mit der Zeit von 40:01 Minuten Dritter in der M 40. Bei den Damen-Staffeln ging der Sieg wieder unangefochten an die drei Mädels von der Turnerschaft Langenau: Katharina Möller, Marie Wassmer und Katharina Gulde. Die drei brauchten für die 7,8 Kilometer 32:24 Minuten.

Lilja Eisenmann, Kim Bürger und Eva Gulde verpassten mit einer Zeit von 38:05 Minuten einen Platz auf dem Treppchen nur ganz knapp und wurden Vierte.