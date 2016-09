Nachrichten-Ticker

00:02 UN-Gipfel sucht nach Lösungen für Flüchtlingskrise

New York - Die Vereinten Nationen veranstalten heute zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Gipfel rund um das Thema Flucht und Migration. Konkrete Zusagen werden bei dem von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ausgerichteten Treffen in New York allerdings nicht erwartet. Stattdessen wollen die 193 Mitgliedstaaten sich auf eine politische Absichtserklärung einigen, in der es um den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten allgemein geht.

00:01 Wichtigste TV-Preise werden in USA vergeben

Los Angeles - Schauspieler, Produzenten, Fans und Kritiker warten mit Spannung auf die Verleihung der Emmy Awards und damit die wichtigste TV-Auszeichnung des Jahres. Beste Chancen haben die Fantasyserie "Game of Thrones" und die Dokudrama-Reihe "The People v OJ Simpson" über die Anklage von Football-Star O.J. Simpson in einem Mordfall. "Game of Thrones" ist für 23, "OJ Simpson" für 22 Auszeichnungen nominiert. 18 Mal ist zudem das lakonische Krimi-Drama "Fargo" nominiert, 17 Mal die Politsatire "Veep".

23:42 Europäische Grenz- und Küstenwache soll bald starten

Prag - Die neue europäische Grenz- und Küstenwache soll bis Jahresende an den Start gehen. Die Slowakei werde im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen, kündigte Regierungschef Robert Fico im tschechischen Fernsehen CT an. Die Slowakei sei als eines der ersten Länder bereit, Gelder und Polizisten bereitzustellen. "Das ist unsere Solidarität in der Krise", sagte Fico. Die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas mittels Quoten lehnte er erneut ab.

22:41 Wahlsieg der Kremlpartei stärkt Ministerpräsident Medwedew

Moskau - Die Kremlpartei Geeintes Russland hat bei der Parlamentswahl trotz leichter Verluste den erwarteten Sieg eingefahren. Wenige Minuten nach Wahlende zeigten sich Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew demonstrativ gemeinsam in Moskau. "Man kann mutig sagen: Unsere Partei hat gewonnen", sagte ein sichtlich gelöster Medwedew als Vorsitzender und Spitzenkandidat von Geeintes Russland. Nachwahlbefragungen gaben der Regierungspartei zwischen 44 und 48 Prozent der Stimmen.

22:15 IS schreibt sich Messerattacke in Minnesota zu

Washington - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich eine Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota zugeschrieben. Am Abend hatte ein Mann neun Menschen verletzt, bevor er von einem Polizisten getötet wurde. Ein FBI-Vertreter erklärte zunächst lediglich, der Vorfall werde als möglicher Terrorakt untersucht. Das Motiv sei noch unklar, sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Täter wurde zwar identifiziert, aber sein Name vorläufig zurückgehalten.