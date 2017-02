Utzenfeld (vw). Die Hauptversammlung der Sportvereinigung Utzenfeld fand aus technischen Gründen erstmals nicht im Vereinsheim, sondern im Gasthaus „Eiche“ statt.

Vorsitzender Florian Falger begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder. Schriftführer Ewald Geis gab einen Rückblick. Beim Nachtgrümpelturnier, das erstmals vom Förderverein veranstaltet wurde, gab es ein großes Teilnehmerfeld und auch ein Gauditurnier. Doch wegen Gewitter und Regen mussten die Spiele vorzeitig abgebrochen werden. Trotz des Wetters feierte man noch bis in die frühen Morgenstunden.

Kassierer Jochen Pfefferle berichtete von aktuell 251 Mitgliedern, das sind drei mehr als im Vorjahr.

Aktivleiter Stefan van de Sand blickte auf die erste Saison in der Kreisliga B zurück, in der der Start sehr durchwachsen gewesen sei, man sich jedoch in der Rückrunde dank der guten Wintervorbereitung steigern konnte. So schloss man die Saison mit dem sechsten Platz ab. Mit Simon Dietsche hatte man einen neuen jungen Torwart gefunden. Bester Torschütze war Tim Böhler mit 17 Toren. Für die Saison 2016 / 2017 gab es vier weitere Zugänge, und man konnte auf dem fünften Tabellenplatz überwintern. Nun habe man noch alle Chancen, sich um einige Plätze zu verbessern.

Van de Sand freute sich, dass Trainer Matthias Waßmer auch für die nächste Saison verpflichtet werden konnte und es mit Tim Laile einen Co-Trainer geben wird. Er sah der Zukunft der Mannschaft positiv entgegen.

Herbert Walleser verlas seinen humorvollen Bericht über die Aktivitäten der Alten Herren. Es gab ein Spiel gegen Todtnau. Weiter traf man sich zu Ausflügen und anderen geselligen Anlässen. Außerdem will man den Vorstand künftig mehr unterstützen, insbesondere beim Grümpelturnier.

Bei den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Stefan Gail sowie Kassierer Jochen Pfefferle einstimmig wiedergewählt.

Florian Falger nahm danach eine besondere Ehrung vor: Für insgesamt 104 Aktivspiele wurde Spielertrainer Matthias Waßmer geehrt. Außerdem ist Waßmer der erste Utzenfelder, der vom südbadischen Fußballverband für Fairplay ausgezeichnet wurde.

Gründungsmitglied Xaver Schwäbl erinnerte in einer bewegenden Ansprache an die Gründung des Vereins, die aus einer „Katastrophe“ heraus erfolgt sei. Denn er selbst habe die jungen Utzenfelder trainiert, nachdem diese in einem Spiel 8:0 verloren hätten. Heute freue es ihn als Vereinsgründer, dass die Mannschaft so gut spiele, sagte Schwäbl.