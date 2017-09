Schönau Rundkurs zu den Firmenstandorten

Der Initiativkreis Oberes Wiesental organisiert am Sonntag, 24. September, anlässlich seines 15-jährigen Bestehens ab 11 Uhr eine IOW-Tour durch die Firmen im oberen Wiesental im Dreieck Schönau-Todtnau-Wieden.

Oberes Wiesental. Dem Fachkräftemangel entgegentreten und das obere Wiesental als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum stärken – dies waren die Motive für die Gründung des IOW im Jahr 2001 durch eine Reihe von Firmen. Der Firmenverbund hat die Besonderheit, dass die Vorsitzenden jährlich wechseln; so können neue Ideen schnell auf den Weg gebracht werden. In diesem Jahr sind Markus Gromer (Firma Heinzmann) und Thilo Fessmann (Firma Zellaerosol) erster und zweiter Vorsitzender.

Im Verlauf der letzten 15 Jahre hat sich der IOW einen hohen überregionalen Bekanntheitsgrad geschaffen und dient in einigen Regionen als Vorbild für „Kooperation statt Konkurrenz“. 38 Prozent aller Arbeitsplätze im oberen Wiesental werden von IOW-Mitgliedern gestellt und im produzierenden Gewerbe im oberen Wiesental bieten die IOW-Firmen sogar 99 Prozent aller Arbeitsplätze an.

Am Sonntag, 24. September, geht es rund, nämlich auf einem Rundkurs zu den Standorten der IOW-Firmen. Dabei kann man sich auf einer Teilnahmekarte die besuchten Firmen abstempeln lassen und so drei exklusive Hauptpreise und weitere Gewinne erzielen.

Wer nicht das eigene Fahrzeug bewegen will oder die Gelegenheit zu einer Fahrradtour ergreifen möchte, nutzt einfach die kostenlosen Shuttle-Busse, die regelmäßig Haltestellen bei allen Firmen und auch den Naturparkmarkt in Todtnau anfahren.

Der Tag ist erlebnisreich für die ganze Familie gestaltet, und so gibt es an den meisten Standorten auch spezielle Attraktionen für Kinder. Die Küche kann kalt bleiben, denn bei den Firmen werden die Besucher zum Selbstkostenpreis verköstigt und mit Getränken versorgt. Die OWi Singers (Kinder- und Jugendchor Oberes Wiesental) präsentieren um 11.15 Uhr auf dem Schulhof der Buchenbrandschule in Schönau das Singspiel „Rolfs Vogelhochzeit“ von Rolf Zuckowski sowie einige seiner Lieder.

Worauf sich die Firmen besonders vorbereitet haben: Ausbildungsplätze mit attraktiven Berufen in modernen Betrieben werden vorgestellt. Für die Jugendlichen auf Ausbildungssuche stehen eigens Ausbilder, Auszubildende sowie Studierende bereit, um alle Fragen zu beantworten.

Das Programm ist vielfältig. Bei der Firma Heinzmann in Schönau gibt es beispielsweise geführte Betriebsrundgänge, einen Raupenfahrzeug-Parcours, ein Kinderprogramm und Livemusik. Die Firma Frank-Bürsten in Schönau bietet einen Geschicklichkeitsparcours und eine Tennis-Ballwand. Bei der Firma Ranir kann man Fortuna am Gesundheitsglücksrad herausfordern, an einem Quiz teilnehmen, Geschicklichkeit beim Büchsenwerfen beweisen und an einer Überraschungsaktion teilnehmen.

Die Firma Interbros am Ortsausgang von Schönau bietet zum Motto „Gesund im Mund“ Kurzvorträge zum Thema Zahnpflege, einen Staplerparcours für Kids und Junggebliebene sowie Infos zur Produktion von Zahnbürsten.

Ein paar Schritte weiter wartet die Firma Celanese, vormals Nilit. Hier gibt es Liveproduktion und Laborrundgänge. Poster und Exponate zeigen Produktion und Labore.

Die Firma Faller Konfitüren in Utzenfeld lädt zu Filmvorführungen, einem Gewinnspiel und einem Fotowettbewerb ein. Kinder können ein Etikett für ihre eigene Konfitüre bemalen.

Eine exklusive Besonderheit erwartet die Besucher in Wieden bei der Firma Sensopart. Dort kann man im Hubschrauber eine Runde über die Berglandschaft drehen und in der Firma einen Betriebsrundgang machen. Für die Kinderbeschäftigung ist ebenfalls gesorgt. Azubis von Sensopart präsentieren die „SensoRallye“, Elektronikbasteln für Kinder und Jugendliche.

Bei Zahoransky in Geschwend kann man eine Betriebsbesichtigung machen, bei der die verschiedenen Bürstenherstellungsanlagen vorgeführt werden. Für die Unterhaltung gibt es Livemusik mit der Band Lunatix und ein Kinderprogramm.