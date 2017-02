Im Fokus der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands Utzenfeld/Wieden stand neben kommunalpolitischen Themen auch die interne Parteiarbeit der zurückliegenden beiden Jahre.

Wieden/Utzenfeld (ue). In seiner Rückschau erinnerte Vorsitzender Michael Fischer (Wieden) an zahlreiche Veranstaltungen auf Bezirks- und Kreisebene. Ein Höhepunkt war die Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen des CDU-Kreisverbands in Geschwend.

Gesundheitsversorgung

Ein wichtiges Thema, das derzeit den Menschen im oberen Wiesental unter den Nägeln brennt, ist die ärztliche Versorgung in den Landgemeinden. Hier warte noch einiges an Arbeit, vor allem auf höherer Ebene, auf die Politik, machte Fischer deutlich.

Entwicklungskonzept

Aber auch im kommunalen Bereich sieht Fischer, der auch Gemeinderat ist, in nächster Zeit einige Weichenstellungen auf die Mandatsträger zukommen. In Wieden sind dies etwa die kürzlich im Ratsgremium vorgestellten Überlegungen für ein Entwicklungskonzept „Dorfmitte Wieden“. Ebenfalls als Schritt in die richtige Richtung wurde in diesem Zusammenhang der Erwerb des „Kohlplatzes“ durch die Gemeinde genannt. Ferner steht in der Belchengemeinde der Bau einer neuen Garage für das zu erwartende neue Einsatzfahrzeug der Bergwacht an.

Breitbandversorgung

Was die Breitbandversorgung für Wieden angeht, sind zwei Abschnitte vorgesehen. Laut Auskunft von Michael Fischer und seines Gemeinderatskollegen Felix Schwörer ist noch in diesem Jahr mit der Durchführung von Bauabschnitt I, der die Verlegung von Utzenfeld bis zum Wiedener Ortsteil „Säge“ vorsieht, zu rechnen. In einem zweiten Abschnitt soll später das Glasfaserkabel bis hinauf zum Wiedener Eck verlegt werden. Gleichzeitig können auch die privaten Anschlüsse zu den umliegenden Gebäuden erfolgen.

Windkraft

Ebenfalls ein Thema, das derzeit die Bewohner Wiedens bewegt, sind die auf Münstertäler Seite geplanten Windkraftanlagen auf dem Bergrücken zwischen Oberwieden und der Gemeinde Münstertal. Dort werden derzeit noch Windmessungen durchgeführt. Sollten diese positiv ausfallen, ist mit dem Bau der Anlagen zu rechnen, da sich die vorgesehenen Flächen in Privatbesitz befinden. Völlig offen hingegen, so Adolf Rombach, sind Überlegungen, auf Wiedener Seite ein weiteres Windrad zu errichten.

Zur Sprache kam auch die geplante GVV-Halle in Schönau. Felix Schwörer: „Konkret wissen wir in dieser Sache noch gar nichts.“ Deshalb wolle man den weiteren Verlauf erst einmal abwarten.

Wahlen und Ehrung

Bei den Wahlen klar bestätigt wurden Vorsitzender Michael Fischer, sein Stellvertreter Adolf Rombach, Kassenverwalterin Ursula Wetzel und Schriftführer Manfred Behringer. Gleiches galt für Beisitzer Hartmut Mayer (Utzenfeld) sowie die Kassenprüfer Klaus Klingele und Lothar Asal.

Eine besondere Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU erfuhr Kassenverwalterin Ursula Wetzel.