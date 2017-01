01:09 Kassenpatienten schließen viele Zahnzusatzversicherungen ab

Berlin - Zahnzusatzversicherungen erfreuen sich bei gesetzlich Krankenversicherten großer Beliebtheit. Allein im vergangenen Jahr seien rund 400 000 neue Versicherungen für Zahnbehandlungen abgeschlossen worden, schreiben die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie berufen sich auf Zahlen der privaten Krankenversicherung. Das bestätige den langjährigen Trend zu mehr privater Vorsorge, sagte ein Sprecher des PKV-Verbandes. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Zusatzversicherungen fast verdoppelt. Ende Oktober 2016 hätten 15,3 Millionen Menschen eine solche Versicherung gehabt.

01:07 Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Dezember bekannt

Nürnberg - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Vormittag die Arbeitslosenzahlen für Dezember 2016 bekannt. Nach Berechnungen von Volkswirten waren zum Jahresende rund 2,59 Millionen Menschen ohne Arbeit. Dies wären zwar rund 55 000 mehr als im November, aber etwa 90 000 weniger als vor einem Jahr. Mit den Dezember-Zahlen veröffentlicht die Bundesagentur zugleich die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen im Gesamtjahr 2016. Experten gehen dabei von etwa 2,7 Millionen aus. Dies wäre der niedrigste Jahreswert seit 1991.

00:05 Zugzusammenstoß in Ungarn - Drei Verletzte

Budapest - Beim Zusammenstoß zweier Züge sind am Abend in Ungarn drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf Rettungsdienste. In der Nähe von Cegled, 80 Kilometer östlich von Budapest, war ein Intercity-Zug auf einen Personenzug aufgefahren, bestätigte ein Sprecher der Ungarischen Staatseisenbahnen. Als Ursache nannte er ein technisches Versagen.