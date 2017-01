Schönau (pele). Die Stadt Schönau richtet die „dringende Bitte“ an die Gemeinde Schönenberg, den im Raum stehenden Bürgerentscheid über die Verlängerung der Belchenbahn zuzulassen. Ein entsprechendes, von Bürgermeister Peter Schelshorn verfasstes Schreiben segnete der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einhellig ab. Der Aufruf dürfte dieser Tage im Schönenberger Rathaus eintreffen.

In Schönenberg strebt eine Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid zur Frage der Gondelbahnverlängerung über die Gemarkung des Bergdorfs an (wir berichteten mehrfach). Der Gemeinderat soll am 9. Februar darüber befinden, ob er dem Bürgerbegehren folgen wird und es zu einem Bürgerentscheid kommen lässt. Die Alternative wäre, dass das Gremium seinen eigenen Beschluss vom vergangenen Jahr zurücknimmt und sich damit offiziell der Haltung der Bahngegner anschließt.

Die Stadt Schönau wieder-um macht nun deutlich, dass sie die Variante eines Bürgerentscheids und damit ein klares Votum pro oder contra Bahnverlängerung präferiert. Dies vor dem Hintergrund, dass der Schönauer Gemeinderat der geplanten Verlängerung grundsätzlich zugestimmt hat. Bürgermeister Schelshorn legt weiter dar, dass der potenzielle Betreiber, die Belchen-Seilbahn GmbH, ein klares Bekenntnis zu dem Vorhaben benötige, bevor weitere Gelder in das Projekt investiert werden.

Weiter heißt es zur Begründung: „Genauso wichtig ist für unsere Stadt und den Gemeindeverwaltungsverband, möglichst zeitnah zu wissen, ob das Projekt weiterverfolgt oder ad acta gelegt wird. Dies hat damit zu tun, dass in unmittelbarer Nähe des Buchenbrandparkplatzes (geplanter Standort der Talstation) mit der Hallensanierung beziehungsweise dem Hallenneubau eine weitere dringliche und größere Baumaßnahme ansteht, mit der eine Überplanung des dortigen Bereichs einhergehen wird.“

Die mittlerweile ausgearbeitete Fragestellung für den Bürgerentscheid, über den der Schönenberger Gemeinderat befinden muss, lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde die Position vertritt, dass eine Seilbahn in Schönenberg nicht gebaut werden soll und der Gemeinderatsbeschluss vom 13.9.2016 aufgehoben wird?“