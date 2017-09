Schönau Schönenberg: Quast will nicht mehr antreten

Schönenberg (pele). Nicht ganz korrekt war unsere Berichterstattung in der Samstagsausgabe in Sachen Bürgermeisterwahl in Schönenberg. Amtsinhaber Michael Quast dürfte rein formell doch noch zur Wahl antreten, da es in der Gemeindeordnung im Jahr 2016 eine Änderung gab. Dort steht nun, dass als Bürgermeister wählbar ist, wer am Wahltag das 25., aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet hat. Zu verabschieden sind ehrenamtliche Bürgermeister mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 73. Lebensjahr vollenden. Dies bedeutet, dass Quast, der kommenden Monat 66 Jahre alt wird, durchaus erneut gewählt werden und noch knapp sieben Jahre als Bürgermeister amtieren könnte.

Michael Quast war bis vor Kurzem davon ausgegangen, dass er als langjähriger ehrenamtlicher Bürgermeister noch unter die früher geltende Regelung fällt, nach der ihm eine weitere Kandidatur aus Altersgründen verwehrt gewesen wäre. Laut Verbandsverwaltung ist dies allerdings nicht der Fall. „Ich werde dennoch nicht mehr zur Wahl antreten“, sagte Quast gestern im Gespräch mit dem Markgräfler Tagblatt. Zwei Amtsperioden seien genug, er freue sich nun auf den kommunalpolitischen Ruhestand.