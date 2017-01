Die geschützte Umgebung auf dem Land ist für viele Flüchtlingskinder, vor allem wenn sie unbegleitet sind, allemal besser als die Unterbringung in großen Städten. Eine geradezu ideale Unterkunft für junge Menschen aus anderen Ländern, die hierzulande Schutz Land suchen, bietet seit einiger Zeit das Hotel „Belchenblick“ in Aitern.

Aitern (ue). Nach Auskunft von Christopher Chalk, dem Leiter der Michaels-Gemeinschaft in Schweigmatt, der am Montag auf Einladung von Bürgermeisterin Sigrid Böhler im Gemeinderat über die Betreuungsarbeit mit Jugendlichen informierte, leben derzeit in Aitern zwischen 20 und 22 junge Menschen, vornehmlich aus afrikanischen Ländern wie Gambia, Eritrea oder Marokko.

Wie Christopher Chalk berichtete, haben viele der zur Zeit im Belchendorf untergebrachten jungen Menschen nicht selten schwierige und oft auch schreckliche Erlebnisse hinter sich, die sie verarbeiten müssen, was eine besonders intensive Betreuung der Jugendlichen erforderlich macht. Um sie kümmern sich in der Unterkunft in Aitern derzeit sieben Mitarbeiter, vorwiegend Sozialpädagogen.

Einer besonderen Fürsorge und eines Schutzes bedürfen nach Auskunft von Chalk neben der Gruppe der unter Vierzehnjährigen vor allem auch minderjährige Mädchen.

Freizeit- und Sportangebote gehören ebenso zum Alltag wie die von der VHS Schönau-Todtnau angebotenen Sprachkurse. Letztlich sei das Beherrschen der Sprache der Schlüssel für den Umgang mit Menschen sowie für eine Integration.

Dass sich einige der jungen Flüchtlinge auch in die Dorfgemeinschaft einbringen wollen, bewiesen nach Aussage von Bürgermeisterin Sigrid Böhler drei der jungen Männer, die beim gemeinsamen Hallenpflegetag tatkräftig mithalfen. Auch ansonsten, so bestätigte Sigrid Böhler, gebe es keine Klagen im Dorf über die jungen Ausländer. Sie benehmen sich völlig unauffällig. Es sind auch keine Sicherheitsdienste erforderlich, bestätigte Christopher Chalk. Die meisten der jungen Flüchtlinge sind ohnehin nur für eine begrenzte Zeit im Hotel „Belchenblick“ untergebracht, bis sie in andere Unterkünfte an verschiedenen Orten im Land weitergeleitet werden.

Einen Wunsch sprach Gemeinderat Hanspeter Asal an. Der „Belchenblick“ möge als einzig noch verbliebene Gaststätte im Dorf auch weiter für die einheimische Bevölkerung erhalten bleiben.