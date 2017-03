Schönau Schüler sind „aus dem Häuschen“

Schönau (vw). „Aus dem Häuschen“ heißt eines der drei derzeit laufenden Juniorprojekte am Schönauer Gymnasium der Jahrgangsstufe 1. Mit einer eigens aufgebauten Firma sollen die Schüler einen realistischen Einblick in die Wirtschaft bekommen. Das Projekt wird statt der Präsentationsprüfung abgehalten und zählt für das Abitur.

Bundesweit regt das Institut für Wirtschaft in Köln Schulen dazu an, solche Juniorfirmen zu gründen und unterstützt sie dabei. Vorstand Jessica Wetzel und ihr Team haben ein besonderes Produkt entwickelt: Die elf Schüler der Juniorfirma „Aus dem Häuschen“ bieten selbstproduzierte Vogelhäuschen aus Naturholz zum Verkauf an. Dazu werden zwei Erweiterungen geboten, die die Häuschen beim Aufklappen in Minibars verwandeln – eine mit sechs Gläsern und eine mit einer zusätzlichen bunten LED-Beleuchtung unter jedem Glas. Diese erleuchtet automatisch, wenn man das Häuschen öffnet und erlischt wieder, sobald man es schließt. Jedes Glas leuchtet dann in einer anderen Farbe.

Besonders gut laufen die leuchtenden Vogelhaus-Minibars. „Es läuft so gut, weil es etwas Spezielles ist“, sagt Vorsitzende Jessica Wetzel. Da den Schülern die Individualität der Produkte wichtig ist, sind sie in deren Umsetzung flexibel; so werden auf Kundenwunsch auch farbige Häuschen gefertigt oder andere Sonderwünsche umgesetzt. Bisher konnte die Schülerfirma 44 Häuschen verkaufen, 16 Bestellungen sind noch offen.

Die Idee stammt von Jacob Supplinger, dessen erste selbst gebaute Minibar bei seinen Mitschülern richtig gut ankam. So wurde die ganze Produktion in seine heimische Werkstatt verlegt. Hier stehen für ein Schuljahr sägen, anschneiden, bohren, schleifen, zusammenschrauben, lackieren und verlöten für das Produktionsteam auf der Tagesordnung.

Weiter kümmert sich ein Marketing-Team um die Webseite und die sozialen Medien und hat die Schülerfirma auch beim Bundes-Schülerfirmen-Contest angemeldet, wo „Aus dem Häuschen“ von 40 Firmen derzeit auf Platz 6 steht (die Schüler freuen sich über weitere Stimmen über bundes-schuelerfirmen-contest.de). Die Verwaltung schreibt Lohn-Stundenzettel, Sitzungsprotokolle, den Geschäftsbericht und die Schreiben für die Anteilseigner. Denn zur Firmengründung wurden Anteile der Firma verkauft, die als Startkapital dienten. Die Finanzabteilung sorgt sich um die Buchführung, schreibt Rechnungen, verwaltet das Konto und macht die Gewinn- und Verlustrechnung.

Auch wenn „Aus dem Häuschen“ derzeit eine Erfolgsgeschichte ist, wird diese mit dem letzten Tag des Schuljahres fertig erzählt sein, denn dann muss das Projekt abgeschlossen sein. Der Ausflug in die Welt der Wirtschaft habe sich aber auf jeden Fall gelohnt, sagen die Schüler schon jetzt.

n Weitere Infos unter https://aus-dem-haeuschen.tk.