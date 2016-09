Zum neuen Schuljahr, das in Kürze beginnt, übernimmt Jörg Rudolf die Schulleitung am Gymnasium Schönau. Saskia Scherer sprach mit ihm über seine Beweggründe. Herr Rudolf, wieso wollten Sie Schulleiter werden – suchten Sie nach neuen Herausforderungen" Während der vergangenen Jahre habe ich herausgefunden, dass es mir sehr viel Freude bereitet, Schule zu gestalten und zu entwickeln. Ich habe bereits in Bereichen wie Medienbildung, Begabtenförderung oder Förderung schwächerer Schüler an der Schulentwicklung mitgearbeitet. Nach zwölf Jahren als Abteilungsleiter für Mathematik und Naturwissenschaften am Hochrhein-Gymnasium sehe ich mich gut vorbereitet auf die Verantwortung, die auf mich als Schulleiter zukommt. Das Gymnasium in Schönau hatte ich schon länger auf dem Schirm – also habe ich meinen Hut in den Ring geworfen. Wieso hatten Sie Schönau auf dem Schirm" 2010 war ich hier während der Abiturprüfungen, und ich war begeistert von der neuen, modernen Schule. Wie kamen Sie überhaupt darauf, den Lehrerberuf zu ergreifen" Ich habe als Schüler sehr viel Nachhilfe gegeben. Meine Schulkameraden waren froh und dankbar, und ich konnte ihnen etwas beibringen. Später hat mir die Jugendarbeit viel Freude bereitet. Außerdem haben mich die Fächer Mathematik, Physik und katholische Religion fasziniert. So konnte ich das gut verknüpfen. Was erwarten Sie von Ihrer neuen Stelle" Es wird auf jeden Fall viel auf mich zukommen. Ich habe schon viele Gespräche geführt, erwarte viel Arbeit und viele Begegnungen. Es gibt zur Zeit keinen stellvertretenden Schulleiter, das stellt schon eine Herausforderung dar. Ich bin aber vom ehemaligen Schulleiter Gustav Albiez sehr gut eingearbeitet worden. Das Gymnasium in Schönau ist eine kleine Schule, deshalb hoffe ich auf einen leichteren Zugang. Und auch mit dem Bürgermeister und den Nachbarschulen sind erste Kontakte geknüpft. Durch die Sekretärin, den Hausmeister, die Abteilungsleiter und viele engagierte Kolleginnen und Kollegen erfahre ich sehr hilfreiche Unterstützung. Ich wurde mit Wohlwollen und Neugierde empfangen und fühle mich willkommen. Und was bereitet Ihnen Sorge" Sorge wäre übertrieben, aber es steht ein neuer Bildungsplan an, und neue Fächer wie Wirtschaft und Spanisch als dritte Fremdsprache sind geplant. Das ist eine Herausforderung. Es ist spannend, wie sich die Bildungslandschaft verändert, auch im Hinblick auf die Gemeinschafts- und Realschulen. Wir müssen gemeinsam das Beste daraus machen. Es geht ja um die Kinder und Jugendlichen der Region mit ihren einzelnen Begabungen. Denen müssen wir gerecht werden. Was werden Ihre Leitsätze als Schulleiter sein" Das Leitbild des Gymnasiums Schönau lautet „Schule ist mehr als Unterricht“. Das ist mir auch sehr wichtig. Einerseits geht es um den Unterricht: Wir wollen den Schülern die Chance auf ein gutes Abitur und eine gute Vorbereitung auf Studium und Beruf bieten. Aber es gibt eindeutig ein „Mehr“ innerhalb des Schullebens, wie AGs, Exkursionen, Klassenfahrten, Schüleraustausch und Studienfahrten. Sie haben ja quasi schon angefangen – inwiefern unterscheidet sich die Arbeit als Schulleiter von der als Lehrer" Als Abteilungsleiter in Waldshut hatte ich auch schon viel mit Kollegen zu tun – jetzt eben in einer größeren Bandbreite. Außerdem sind die Gesprächsthemen andere. Früher habe ich mich hauptsächlich mit dem Unterricht beschäftigt, jetzt geht es auch um Themen wie Personal oder Schulkonzepte. So eine Schule ist schon ein komplexer Organismus. Der Beruf bedeutet mehr Verwaltung und mehr Verantwortung. Dass ich jetzt weniger unterrichte, fällt mir schon schwer. Aber ich freue mich auf die acht Stunden pro Woche, die ich unterrichten werde. Das ist einfach mein Lebenselixier. Noch eine Frage zum Schluss: Gingen Sie als Kind denn gerne in die Schule" Ganz einfach: ja. Ich habe fast alle Fächer gerne gemacht und war als Klassensprecher in der SMV. Schule bedeutete für mich immer eine gute Gemeinschaft. Ich mochte sie als Schüler gerne, als Lehrer und hoffentlich auch als Schulleiter.