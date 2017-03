Schönau Seilbahn: Meinung der Bürger gefragt

Von Peter Schwendele

Am Sonntag, 9. April, können und sollen die Schönenberger entscheiden, wie sie zur Verlängerung der Belchen-Seilbahn stehen. Im Vorfeld des Bürgerentscheids fand am Dienstagabend eine Informationsveranstaltung statt, bei der sowohl Befürworter als auch Kritiker des Vorhabens den Bürgern noch einmal ihre Argumente vortragen konnten. Das Interesse war groß: Annähernd hundert Schönenberger kamen ins Rathaus.

Schönenberg. Nachdem beide Parteien mit Präsentationen ihre Positionen erläutert hatten (siehe unten stehende Artikel), folgte eine mehr als einstündige Diskussion mit vielen Wortmeldungen aus den Reihen der Bürger. Dabei fiel auch die ein oder andere spitze Bemerkung und es wurde deutlich, dass sich in den letzten Wochen offenbar eine gewisse Anspannung im Dorf entwickelt hat. Viel Beifall erhielt eine Bürgerin, die an alle Beteiligten appellierte, fair zu bleiben: „Es ist beschämend, wie hier in einem kleinen Dorf Mauern und Zäune hochgezogen werden; wir dürfen uns nicht zerfleischen.“

Bei allen Gegensätzen waren sich Befürworter und Gegner in einem Punkt einig: Der Bürgerentscheid ist grundsätzlich eine gute Sache. Klaus-Peter Rudiger, Geschäftsführer der Belchen-Seilbahn GmbH, fand es toll, dass die Bürger entscheiden, „denn das Projekt hat nur einen Wert für uns, wenn die Bevölkerung dahinter steht“. Rudiger kündigte an, das Ergebnis in jedem Fall zu akzeptieren. Für die Bürgerinitiative, die sich gegen eine Verlängerung der Belchen-Seilbahn über Schönenberger Gemarkung wendet, sagte Heinz Gutmann, ein Bürgerentscheid sei die höchste Form der Demokratie. Das Thema sei zu wichtig, als dass nur ein paar wenige dar-über abstimmen dürfen, „es ist positiv, dass jeder gefragt wird“.

Bürgermeister Michael Quast, der sich über das große Interesse der Bürger freute, brachte denn auch mehrmals im Verlauf des Abends seinen Wunsch nach einer hohen Abstimmungsbeteiligung zum Ausdruck: „80 Prozent sollten es schon sein.“ Der Rathauschef erläuterte auch nochmals die nicht ganz einfache Fragestellung und machte deutlich: Wer für den Seilbahnbau ist, muss mit Nein stimmen, wer dagegen ist, mit Ja.

Denn grundsätzlich wenden sich die Gegner des Vorhabens mit ihrem Ansinnen gegen einen Gemeinderatsbeschluss vom vergangenen September, in dem sich das Gremium dafür ausgesprochen hatte, dass die Planer ihre „Vision“ weiterverfolgen. Michael Quast erläuterte deshalb den Zuhörern nochmals, wie es zu diesem Beschluss gekommen war. Der Gemeinderat habe diverse positive Punkte durch eine Verlängerung der Belchenbahn gesehen, etwa im Hinblick auf den Tourismus und eine bessere Anbindung an den ÖPNV. Zu den Themen Parken und Lärm habe man Vorgaben gemacht. Grundsätzlich vertrete der Gemeinderat die Ansicht, dass durch einen Seilbahnbau die Attraktivität der Gemeinde und der Raumschaft gesteigert wird.

Während von Seiten der Seilbahnkritiker in der Diskussion mehrfach eingeworfen wurde, man fühle sich von den Verantwortlichen nicht richtig ernst genommen, sagte Quast: „Wir haben uns bemüht, offen miteinander umzugehen und zu vermeiden, dass große Gräben entstehen, so dass man nach dem Bürgerentscheid verträglich miteinander weiterleben kann.“