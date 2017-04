Schönau Seilbahngegner finden keine Mehrheit

Die Belchen-Seilbahn GmbH kann ihre Planungen zur Verlängerung der Gondelbahnstrecke bis nach Schönau weiterführen. Beim Bürgerentscheid in Schönenberg am gestrigen Sonntag konnten sich die Gegner des Vorhabens nicht durchsetzen: Während 45,25 Prozent der Schönenberger sich gegen das Projekt aussprachen, waren 54,75 Prozent der Urnengänger dafür, den entsprechenden Gemeinderatsbeschluss aufrecht zu erhalten und die Idee weiter zu verfolgen.

Schönenberg. Das Interesse im Bergdorf an der Thematik war groß: Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 89,15 Prozent. Bei 264 abgegebenen Stimmen war lediglich eine ungültig. In Zahlen sieht das Ergebnis folgendermaßen aus: Mit Nein (also Pro Bahn) stimmten 144 Schönenberger, mit Ja (Contra Bahn) 119 Schönenberger.

Knapp 25 Minuten nach dem Ende der Wahlzeit, gegen 16.25 Uhr, konnte Bürgermeister Michael Quast das Ergebnis verkünden.

Quast: „Sensationelle Wahlbeteiligung“

Der Rathauschef gratulierte seiner Gemeinde zu der hohen Wahlbeteiligung: „Das ist sensationell, das wird es so schnell nicht wieder geben.“ Die Bürger hätten sich „ins Zeug gelegt“ und ihre Meinung zu dem Großprojekt Seilbahnverlängerung kundgetan. Das Quorum von zwanzig Prozent sei „spielend“ erreicht worden, man könne von einem aussagekräftigen Ergebnis sprechen. Quast, der ein Befürworter des Projekts ist, sagte, er selbst könne mit dem Ergebnis sehr gut leben. Noch nichts sei indes darüber ausgesagt, ob eine verlängerte Gondelbahn zum Belchen je realisiert werde.

Klaus-Peter Rudiger zeigte sich nach dem Ausgang der Abstimmung zufrieden und sprach von einem „erfreulichen Ergebnis“.

Rudiger: „Jetzt macht die weitere Planung Sinn“

„Jetzt macht es Sinn, weiter zu planen; es wäre schade gewesen, wenn das Projekt schon in der ersten Stufe hängen geblieben wäre“, so der Geschäftsführer der Belchen-Seilbahn GmbH. Sollte die Verlängerung der Bahn wirklich kommen, werde man nochmals auf die jetzigen Kritiker zugehen und versuchen, die geäußerten Bedenken auszuräumen. Rudiger will nun zunächst die Trassenplanung machen und den Schönauer Buchenbrandparkplatz für eine mögliche Talstation grob überplanen, wäre aber nicht überrascht, wenn als nächstes auch in Schönau Diskussionsbedarf aufkommen würde. Der Seilbahnbetreiber rechnet damit, dass mindestens fünf Jahre bis zur Realisierung der Idee ins Land gehen werden.

Freude herrschte auch bei Peter Schelshorn, dem Vorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, einem ausgewiesenen Befürworter der Gondelbahnverlängerung: „Ich freue mich riesig, dass die Schönenberger so zahlreich zur Abstimmung gegangen sind und so klar entschieden haben.“ Schelshorn sagte, er blicke im Hinblick auf die Realisierung des Projekts positiv in die Zukunft, auch was das Anlegen einer Talstation in Schönau anbelangt.

Bürgerinitiative: „Sehr enges Ergebnis“

Die Gegner der Seilbahnverlängerung über Schönenberg kündigten an, die demokratische Entscheidung der Schönenberger zu akzeptieren. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Heinz Gutmann, sagte, man habe zwar das angestrebte Ziel nicht erreicht, aber dennoch sehr viele Stimmen von den Bürgern erhalten. „Es ist ein sehr enges Ergebnis, das zeigt, dass viele Schönenberger die Bahn nicht wollen“, sagte Gutmann, der sich über die hohe Wahlbeteiligung erfreut zeigte. Auch Markus Föhrenbach betonte, es sei positiv zu bewerten, dass die Bürger über dieses wichtige Vorhaben abstimmen konnten.