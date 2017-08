Schönau Sonnenbrillen und Soulmusik

„Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen.“ Wer beim Lesen dieses Satzes die dunklen Hüte, Anzüge und Krawatten von Jake und Elwood Blues vor sich sieht, wird bei den dritten Wiesentäler Kulturwochen voll auf seine Kosten kommen.

Schönau (ilz). Denn diese stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des Kultfilms „Blues Brothers“. „Wir haben uns vor gut einem Jahr zusammengesetzt und überlegt, wie wir das umsetzen können“, berichtet Mehmet Ermis über die Rückkehr der Gebrüder Blues ins obere Wiesental. Denn bereits vor sechs Jahren hatte Ermis die Geschichte aus dem Kultfilm in Schönau auf die Bühne gebracht. Nachdem der Entschluss feststand, im Zuge der diesjährigen Kulturwochen erneut ein musikalisches Schauspiel über die „Blues Brothers“ zu inszenieren, machte sich Ermis daran, die Musiker und Laienschauspieler für das Projekt zu gewinnen. Ganz wie Jake Blues im Film, den Ermis in der Inszenierung verkörpert, machte er sich daran, die „alte Truppe“ wieder zusammen zu trommeln und neue Teilnehmer für das Projekt zu begeistern. Etwa die Hälfte der Enseblemitglieder habe nun bereits Erfahrungen auf dem Gebiet „Blues Brothers“. Für die Anderen sei es Neuland. Bei der Rekrutierung der Schauspieler, Musiker und Tänzer war Ermis vor allem der lokale Bezug wichtig. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, auch aus der Region sind.“

Die Proben seien dann im Februar angelaufen, berichtet Ermis, der auch das Drehbuch verfasst hat. Aus drei Gruppen bestehe das etwa 30köpfige Ensemble: Aus den Schauspielern, die die aus dem Film bekannten Charaktere verkörpern, aus einer Tanzgruppe und natürlich aus den Musikern. Alle Gruppen übten in den vergangenen Wochen und Monaten getrennt. „Die erste gemeinsame Probe findet am 16. September statt“, so Ermis. „Wir sind deshalb natürlich alle schon sehr gespannt.“

Besonderer Bedeutung komme der Musik zu. Unter der Leitung von Moritz Seger habe die Band 17 Nummern der „Blues Brothers“ einstudiert, darunter „Everybody needs somebody to love“ oder „Soulman“.

Auf die Bühne gebracht wird das Spektakel an acht Abenden im Schönauer Bürgersaal. Man wolle das Ensemble von Seiten der Stadt so gut es geht unterstützen, so Bürgermeister Peter Schelshorn. Denn die Einnahmen aus den insgesamt acht Aufführungen im Oktober gehen an einen guten Zweck. Um die vielen Helfer zu belohnen, ist ihnen die Premiere am 6. Oktober vorbehalten.

Eine weitere Besonderheit ist, dass es aus organisatorischen Gründen keine Abendkasse geben wird. „Karten gibt es nur im Vorverkauf“, so Ermis, und zwar bei der Tourist-Info Schönau sowie im „Splash“ in Todtnau. Und noch etwas ist Ermis wichtig: „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Zuschauer im 80er-Jahre Outfit erscheinen.“ Denn rund eine Stunde vor Beginn sei Einlass, und die Schauspieler werden dann zum Teil schon in ihren Rollen sein, um mit den Gästen bereits vor der Aufführung ein bisschen zu feiern.

„The Blues Brothers – Live in Concert“ ist zu sehen am 7., 13., 14., 20., 22., 27. Und 29. Oktober. Beginn ist um 20 Uhr. An den Sonntagen (22. Und 29. Oktober) beginnt die Aufführung bereits um 19 Uhr. Karten gibt es für 14 Euro nur im Vorverkauf bei der Tourist-Info Schönau und bei „Splash“ in Todtnau“