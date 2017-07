Schönau Spielhügel mit Balancierbalken und Sandmulde

Schönau (jä). Gewusel auf der Bühne und ein proppevolles Haus – im Schönauer Bürgersaal war am Samstagnachmittag kein einziger Platz mehr frei, als die knapp 100 Kinder des katholischen Kindergartens Schönau mit ihren Betreuerinnen das Theaterstück „Max und die Krachmacher“ aufführten.

Viel Applaus gab es für die kleinen Akteure, die sichtlich Spaß an ihrer Aufführung hatten. Hanna Keller gab die Erzählerin und Kindergartenleiterin Marga Lederle sowie Franziska Breh begleiteten den Nachmittag mit Gitarre und Querflöte. Das eingängige Lied „Somewhere over the rainbow“ hatte Marga Lederle passend zur Geschichte auf Deutsch umgetextet.

Im Anschluss ging es zum Kindergarten, wo der neue Spielhügel mit Bürgermeister Peter Schelshorn eingeweiht wurde. Die Eltern hätten sich hervorragend eingebracht, sowohl beim Bühnenbau als auch beim üppig ausgestatteten Büffet, wie Marga Lederle hervorhob. Der neue Spielhügel inmitten des idyllisch im Grünen und doch zentral gelegenen Kindergartens wurde von den Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) finanziert. Rund 18 000 Euro kostete die neue Einrichtung mit Edelstahlrutsche, Balancierbalken aus knorrigen Baumstämmen, Sandmulde und neuen schattenspendenden Bäumen, die von der Firma Baggage aus Freiburg geplant und vom Schönauer Gartenbauer Lukas Böhler ausgeführt wurde.

Es sei eine sehr schöne neue Fläche für Kinder aller Altersgruppen entstanden, befand Peter Schelshorn, Vorsitzender des GVV. „Wir freuen uns, dass wir für die Kleinen ein schönes Umfeld schaffen konnten“.

94 Kinder werden im katholischen Kindergarten in Schönau in fünf Gruppen betreut. Es gibt eine Kleinkindgruppe (ein bis drei Jahre) und vier Regelgruppen. 15 Erzieherinnen (nicht alle in Vollzeit), kümmern sich um die Kinder, somit sei die Flexibilität gewährleistet, die von Eltern heutzutage gewünscht würde, so Marga Lederle.

Für die 22 Kinder, die im Herbst in die Schule kommen, gebe es bereits wieder entsprechende „Nachzügler“, erklärte die Leiterin des katholischen Kindergartens, der, ebenso wie der Buchenbrand-Kindergarten, beim Landkreisweiten Projekt „Kita plus“ mitmacht.