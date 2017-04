Schönau Spitzenbulle ist wieder zuhause

Bei schönstem Frühlingswetter waren am Freitag viele Interessierte zur Hinterwälder-Zuchtviehversteigerung nach Schönau gekommen. Und sie erlebten eine Überraschung: Der Spitzenbulle gefiel den Besitzern selbst so gut, dass sie ihn wieder mit nach Hause nahmen.

Schönau (vw). Bei der Körung wurden die neun Jungbullen bewertet und mussten im Ring ein paar Extrarunden in der Sonne drehen. Zuchtleiter Franz Maus lobte die Tiere als „Spitzen-Produkte mit bester Fleischqualität“, die sich dann zur Versteigerung einzeln in der Manege präsentierten. Er informierte auch, dass man mit den Anschlagspreisen in jeder Bewertungsklasse um 100 Euro nach oben gegangen sei. Während der Körung schleckte so manches Tier noch ein letztes Mal seinen Besitzer ab, vielleicht spürte es ja den nahenden Abschied.

Dann war es an Auktionator Fredi Preiser, die Tiere in gewohnt gekonnter Manier an den Mann zu bringen. Der Spitzenbulle trug den Namen Himnax und beeindruckte vor allem durch sein hartes Fundament. Nach der Körung war Landwirt Manfred Schelshorn aus Bernau-Hof so begeistert von seinem eigenen Tier, dass er es überraschend aus der Versteigerung und wieder mit nach Hausen nahm. „Qualität muss man sich erhalten“, so Preisers Kommentar.

Als neuer Spitzenbulle wurde dann Ronsil von Landwirt Manfred Kuttler aus Raich angeboten und für den Anschlagspreis von 1500 Euro an einen Landwirt aus Hessen verkauft.

Die Besonderheit: Ronsil ist ein Zwilling, und sein Bruder Ronsil 2, angepriesen als „tolles Exemplar der Hinterwälder Rasse“, wechselte ebenfalls für 1500 Euro den Besitzer. Zwillinge sind äußerst selten bei Rindern und noch seltener ist es, dass gleich zwei solche Prachtexemplare entstehen. Zwei weitere Bullen mussten ein zweites Mal in den Ring, aber alle wurden verkauft.

Fast alle Tiere wurden zum Anschlagspreis verkauft, bis auf Humlaflor von Landwirt Hubert Schätzle aus Präg. Hier entwickelte sich das einzige Bieterduell des Tages, das den Preis auf 1800 Euro steigen ließ. Schießlich kaufte die Familie Waßmer aus Bernau den teuersten Bullen des Tages. Und auch die Gemeinde Münstertal kaufte einen Bullen. Am günstigsten ging für 1400 Euro Ronbenfit von Klaus Kiefer aus Aitern weg, der an Uli Gutmann aus Wieden verkauft wurde.

Heinrich Till aus Münstertal präsentierte seine zwei Kalbinnen – weibliche Rinder, die noch nicht abgekalbt haben. Beide wurden für 1000 Euro angeboten, fanden jedoch keinen Käufer.