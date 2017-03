Schönau Stabile Übernachtungszahlen

Fröhnd (gwz). Harmonisch wie das Vereinsjahr verlief auch die gut besuchte Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins Fröhnd-Wembach-Böllen im Gasthaus „Hirtenbrunnen“ in Fröhnd.

Rückblick

Einen umfassenden Rückblick gab in der Versammlung Matthias Kupferschmidt vom Tourismusbüro der „Schwarzwaldregion Belchen“. So haben sich die Übernachtungszahlen im gesamten Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) von 100 618 im Jahr 2015 auf 104 480 Übernachtungen im Jahr 2016 gesteigert, was mit 4,2 Prozent Zuwachs zu Buche schlägt. Im Vereinsgebiet der Gemeinden Fröhnd, Wembach und Böllen blieben die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr mit rund 15 000 Beherbergungen konstant.

Kupferschmidt berichtete von umfangreichen Werbemaßnahmen. Zahlreiche Aktivitäten im Freizeitsport und der Familienunterhaltung gehörten zum Angebot für Feriengäste. Speckwanderungen und Besuche im Bauernhausmuseum „Segerhof“ in Wembach wurden organisiert und gut angenommen. Der Tourismusverein Fröhnd-Wembach-Böllen veranstaltete zusammen mit der Trachtenkapelle Fröhnd ein Kurkonzert in Künaberg. Ein Erfolg war die Pflanzentauschbörse in Fröhnd. Klaus Wuchner hat die Wander- und Werbetafeln renoviert.

Ausblick

Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner appellierte an die Vereinsmitglieder, die Gemeindeprojekte „Neue Ortsmitte Fröhnd“ sowie die Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ zu unterstützen und Vorschläge und Ideen einzubringen. Der Tourismusverein Fröhnd-Wembach-Böllen signalisierte seine Mithilfe. Man freue sich darüber, so war aus dem Versammlungsrund zu hören, dass die Bürgermeisterin so wichtige Vorhaben angestoßen habe. Die Bürgermeisterin will auch die Steinbildhauertage und die Klopfsäge besser ins touristische Angebot einbeziehen. Über 2000 Besucher jährlich verzeichnet die Fröhnder Klopfsäge.

Tanja Steinebrunner verspricht sich auch von der Zugehörigkeit zum Biosphärengebiet noch mehr Attraktivität der heimischen Ferienlandschaft.

Fazit der Versammlung: Das vor rund zwei Jahren neu gegründete Tourismusgebiet „Schwarzwaldregion Belchen“ hat sich etabliert und ist zu einer festen Institution geworden.