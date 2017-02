Schönau. Als die Guggemusik Schönau im vergangenen Jahr ihr ehemaliges aktives Mitglied Emil Reichert an dessen Geburtstag besuchte, war es ihr Wunsch, auch zum nächsten Geburtstag wieder kommen zu dürfen. Und dieser Wunsch ging am Mittwoch dieser Woche in Erfüllung.

Emil Reichert, der älteste Einwohner von Schönau, feierte bei guter Gesundheit seinen 102. Geburtstag. Der sehr rüstige Jubilar empfing „seine“ Guggemusiker in seiner Wohnung und genoss sichtlich die musikalischen Glückwünsche.

In einer bemerkenswerten Ansprache hob Reichert die besonderen Qualitäten und die Einzigartigkeit der Schönauer Guggemusik hervor. Dabei meinte er, dass es nicht primär auf die Genauigkeit der einzelnen Instrumententöne ankomme. Wichtig sei die Kameradschaftspflege und alles, was sich auch außerhalb des Musizierens abspiele. Er ermahnte die Guggemusiker, sich auch künftig wie bisher in der Öffentlichkeit zu präsentieren; für ihn sei die Guggemusik Schönau ein einmaliges Orchester.

Die Guggemusiker waren alle von Emil Reichert sichtlich beeindruckt, erinnerten mit einigen Musikstücken an vergangene gemeinsame Auftritte und stießen mit einem Glas Sekt auf das Wohl des Jubilars an.

Abschließend bedankten sie sich bei „ihrem“ Emil für den Empfang und für seine Spende in die Kasse der Guggemusik und verabschiedeten sich – wie gewohnt – mit dem Wunsch, im nächsten Jahr wieder gratulieren zu dürfen.