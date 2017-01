Wieden (ue). Den Mitarbeitern bei den Rechnungsämtern in den Gemeinden wurden eine Menge an Mehrarbeit sowie etliche Überstunden abverlangt, um die Umstellung von der bisherigen Rechnungsführung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen (NKHR) vorzunehmen.

Wichtigstes Ziel ist, eine genaue und produktorientierte Haushaltsplanung sowie Mittelbewirtschaftung in den Gemeinden zu erreichen. Kürzlich präsentierte Jürgen Stähle vom Rechnungsamt in Schönau in den Ratsgremien der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands die von ihm und seinem Mitarbeiterteam erarbeiteten Eröffnungsbilanzen für 2016.

In den Bilanzen erfasst wurden neben sämtlichen kommunalen Vermögenswerten, ähnlich einer Unternehmensbilanz, auch die Verbindlichkeiten. In Wieden beträgt die Gesamtbilanz-Summe 15,8 Millionen Euro.

Sehr geholfen habe bei der Erfassung der einzelnen Vermögenswerte, wie Stähle betonte, die seit 1994 in der Gemeinde Wieden freiwillig geführte Anlagebuchhaltung.

Als größtes Projekt ist im Haushalt 2017 die Sanierung der Gemeindestraße zwischen Niedermatt und Säge mit einem Kostenaufwand von 545 000 Euro vorgesehen. Wie Bürgermeisterin Franz mitteilte, will man die betroffenen Anwohner im Bereich Säge in einer Info-Veranstaltung am Dienstag, 7. Februar, über das Sanierungsvorhaben und die damit verbundenen Verkehrs- und Zufahrtsregelung informieren.