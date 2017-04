Schönau Streit zwischen Hausbewohnern

Nachrichten-Ticker

16:07 Tödliches Beziehungsdrama auf Autobahnbrücke in Unterfranken

Bischbrunn - Blutiges Drama auf einer Autobahnbrücke in Unterfranken: Als Ersthelfer auf der A3 einem Unfallwagen helfen wollen, stürzt sich dessen Fahrer vor ihren Augen in den Tod. In dem Wagen liegt außerdem eine getötete Frau. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Wie die beiden Behörden gemeinsam mitteilten, hatten mehrere Zeugen am Morgen ein gegen die Fahrtrichtung gedrehtes Unfallauto bemerkt und den Rettungsdienst alarmiert.

16:00 Stockholm setzt Zeichen gegen Gewalt - Zweite Festnahme nach Anschlag

Stockholm - Nach dem Lkw-Anschlag haben tausende Menschen in Stockholm ein Zeichen gegen Gewalt und Terror gesetzt. Bei einer Kundgebung auf einem zentralen Platz in der schwedischen Hauptstadt gedachten sie der vier Todesopfer mit einer Schweigeminute. Die Polizei geht davon aus, dass ein 39-jähriger Usbeke am Freitag mit einem Lkw in einer Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gerast war. Der Mann hat sich nach Behördenangaben einer Abschiebung entzogen und Sympathien für die Terrormiliz IS gezeigt. Die Ermittler nahmen derweil heute eine zweite Person unter Terror- und Mordverdacht fest.

15:19 Terrormiliz IS reklamiert Anschläge in Ägypten für sich

Kairo - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat die Anschläge in Ägypten für sich reklamiert. Die Explosionen in Tanta und Alexandria mit Dutzenden Toten seien von den Dschihadisten verübt worden. Das berichtete das IS-Sprachrohr Amak. Bei Bombenanschlägen auf zwei koptische Kirchen, die staatlichen Medien zufolge durch Selbstmordattentäter verursacht wurden, starben am Palmsonntag mindestens 36 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.

15:03 Tillerson: Kampf gegen IS hat Vorrang - Gemischte Signale zu Syrien

Washington - Nach dem US-Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt zeichnet sich keine klare Linie im Syrien-Kurs der Regierung von Donald Trump ab. US-Außenminister Rex Tillerson betonte in einem Interview des Senders CBS, dass der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat für die USA Vorrang habe, bevor man sich dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zuwende. Die USA hatten den Stützpunkt als Strafmaßnahme für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Assads am 4. April mit mehr als 80 Toten angegriffen.

15:01 CNN: US-Flugzeugträger auf dem Weg nach Korea

Washington - Angesichts wachsender Spannungen nach Raketentests durch Nordkorea verlegen die USA Kriegsschiffe näher an die geteilte koreanische Halbinsel. Das sagte ein Angehöriger der US-Streitkräfte dem Sender CNN. Dieser Schritt sei eine Reaktion auf die jüngsten "Provokationen" Nordkoreas. Es ist nicht unüblich für die USA, zusätzliche Kampfflugzeuge und Schiffe in die Region zu verlegen, um militärische Macht zu demonstrieren. Die kommunistische Regierung in Nordkorea hatte am Mittwoch wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen und eine Testrakete in Richtung offenes Meer feuern lassen.