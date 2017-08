Schönau Tauzieher vor der Meisterschaft

Böllen/Wieden (mrue). Beide Tauziehvereine aus dem oberen Wiesental, die Tauziehfreunde Böllen und der Tauziehclub Wieden, nehmen am Sonntag, 3. September, an den deutschen Meisterschaften in der 640-Kilogramm-Bundes- sowie Landesligaklasse teil. Böllen geht in der Bundesliga als Titelanwärter an den Start und will nichts mehr anbrennen lassen. Wiedens Tauzieher werden in der Bundesliga wohl mit Platz fünf abschließen.