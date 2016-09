Böllen / Wieden (khr). Vom 8. bis 11.September finden in Malmö / Schweden die Weltmeisterschaften im Tauziehen statt. Hier werden Tauzieher aus den Reihen der Tauziehfreunde Böllen und des Tauziehclubs Wieden im Kader der deutschen Nationalmannschaft mitziehen.

Von den Tauziehfreunden nehmen teil: in der 640-Kilogramm-Männerklasse Markus Böhler, Stefan Heimann, Lukas Broghammer und Jürgen Schober und in der 700-Kilogrammklasse Patrick Frank; in der 580 Kilogrammklasse Tobias Broghammer und Tobias Ortlieb sowie in der U 23 Marco Gutmann und Peter Kiefer. In der U 19 sind es Kevin Karle, Tobias Kiefer und Nicolas Kiefer und bei der Frauenklasse 520 Kilogramm Katrin Broghammer.

Vom Tauziehclub Wieden nehmen teil: in der 580-Kilogrammklasse Sebastian Rombach, in der U 23 Daniel Stiegeler und Christof Wunderle, in der 700-Kilogrammklasse Christof Beckert und Alexander Wunderle, im Mixed-Team 600 Kilogramm Manfred Klingele und in der U 19 Philip Klingele.