Schönau (vw). Die Feuerwehren im Landkreis luden am Samstag unter dem Motto „Wir leben Retten“ zu einem „Tag der offenen Türen“ aller Feuerwehrgerätehäuser ein. Mit dabei war auch die Feuerwehr Schönau.

Es sei ein Tag für die Allgemeinheit, mit dem man darstellen wolle, was die Feuerwehr hat und was die Feuerwehr macht, so Thomas Marxt von der Feuerwehr Schönau. Natürlich sei der Tag aber auch dazu da, um Nachwuchs zu gewinnen.

Aber um diesen braucht sich die Feuerwehr Schönau derzeit keine Sorgen machen. Momentan sind 18 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr aktiv, so viele wie lange nicht mehr. In Schönau kann man bereits ab acht Jahren bei der Wehr mitmachen. Am Samstag konnte bereits neuer Nachwuchs hinzugewonnen werden.

Am Aktionstag zeigte die Feuerwehr den Bürgern ihre Fahrzeuge. An einem Auto simulierten und demonstrierten die Feuerwehrmänner die technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall. Auch der Bereich Atemschutz wurde dargestellt. So simulierte man mit Disconebel, wie es in einem Wohnzimmer nach fünf Minuten aussieht, wenn es dort gebrannt hat. Die Besucher konnten den völlig vernebelten Raum mit Taschenlampe und Seil betreten und sahen wenig bis nichts. Beeindruckend war diese Erfahrung auf jeden Fall. Doch im Ernstfall ist dieser Rauch schwarz und neben dem Faktor Sicht komme dann auch noch der Faktor Wärme hinzu, wie Marxt erläutert. Er zeigte den Besuchern die Ausrüstung, die ein Feuerwehrmann in einem solchen Fall benötigt.

Hoch hinaus ging es vor allem für die kleinen Besucher mit der Drehleiter. In rund 25 Metern Höhe konnte man von oben bei Sonnenschein den Blick auf Schönau genießen. Kaffee, Kuchen und Vesper wurde ebenfalls angeboten.